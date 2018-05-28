Объявивший в колонии голодовку Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию

Врачи оказывают необходимую помощь украинскому режиссеру Олегу Сенцову, объявившему в колонии голодовку, сообщили в управлении ФСИН.
Осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов, который объявил голодовку в колонии, начал получать поддерживающую терапию. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Пресс-служба УФСИН по ЯНАО: «Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов Олег Геннадьевич, отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие».
Тюремные власти уточнили, что сейчас состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное, серьезного ухудшения не наблюдается.
Пресс-служба УФСИН по ЯНАО: «На сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное. С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании».
Олег Сенцов осужден в России по статье «Терроризм». Режиссера задержали в Крыму в 2014 году за попытку создания на территории полуострова террористического сообщества. Он приговорен к 20 годам заключения и отбывает наказание в Ямало-Ненецком автономном округе в колонии строгого режима, более известной как «Белый медведь». В мае стало известно, что Сенцов в заключении объявил бессрочную голодовку.
На прошлой неделе МИД Украины заявил, что не исключает возможности обмена Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского, главного редактора РИА Новости Украина, арестованного в Херсоне по обвинению в госизмене.
Пресс-служба УФСИН по ЯНАО: «Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов Олег Геннадьевич, отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие».
Тюремные власти уточнили, что сейчас состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное, серьезного ухудшения не наблюдается.
Пресс-служба УФСИН по ЯНАО: «На сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное. С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании».
Олег Сенцов осужден в России по статье «Терроризм». Режиссера задержали в Крыму в 2014 году за попытку создания на территории полуострова террористического сообщества. Он приговорен к 20 годам заключения и отбывает наказание в Ямало-Ненецком автономном округе в колонии строгого режима, более известной как «Белый медведь». В мае стало известно, что Сенцов в заключении объявил бессрочную голодовку.
На прошлой неделе МИД Украины заявил, что не исключает возможности обмена Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского, главного редактора РИА Новости Украина, арестованного в Херсоне по обвинению в госизмене.
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