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    Вежливые водители пропустили семейство кабанов в Ленобласти: видео. Ленинградская область, Санкт-Петербург, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВежливые водители пропустили семейство кабанов в Ленобласти: видео

    Вежливые водители пропустили семейство кабанов в Ленобласти: видео

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    Вежливые водители пропустили семейство кабанов в Ленобласти: видео

    Вежливые водители пропустили семейство кабанов в Ленобласти: видео

    Вежливые водители пропустили семейство кабанов в Ленобласти: видео

      В Петербурге дикие животные могут чувствовать себя в безопасности. Во всяком случае на дорогах.

      За последние сутки сразу в двух районах автомобилисты помогли перейти улицу утиным семьям. Сначала пернатые форсировали Приморский проспект. Конечно, в неположенном месте, и сильное движение их испугало. Но внимательные водители остановились, вышли из машин и сопроводили утят.

      То же самое произошло и на Софийской улице. Там люди собой загораживали путь транспорту, пока птицы не перебежали путепровод.

      А ближе к ночи автомобилистам пришлось тормозить на южном направлении — на трассе в сторону Луги. Там шоссе перебегала большая семья кабанов с детенышами. Во всех случаях никто из участников дорожного движения не пострадал. А некоторые получили явное наслаждение от неожиданной встречи с прекрасным.

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