Вежливые водители пропустили семейство кабанов в Ленобласти: видео

В Петербурге дикие животные могут чувствовать себя в безопасности. Во всяком случае на дорогах.
За последние сутки сразу в двух районах автомобилисты помогли перейти улицу утиным семьям. Сначала пернатые форсировали Приморский проспект. Конечно, в неположенном месте, и сильное движение их испугало. Но внимательные водители остановились, вышли из машин и сопроводили утят.
То же самое произошло и на Софийской улице. Там люди собой загораживали путь транспорту, пока птицы не перебежали путепровод.
А ближе к ночи автомобилистам пришлось тормозить на южном направлении — на трассе в сторону Луги. Там шоссе перебегала большая семья кабанов с детенышами. Во всех случаях никто из участников дорожного движения не пострадал. А некоторые получили явное наслаждение от неожиданной встречи с прекрасным.
То же самое произошло и на Софийской улице. Там люди собой загораживали путь транспорту, пока птицы не перебежали путепровод.
А ближе к ночи автомобилистам пришлось тормозить на южном направлении — на трассе в сторону Луги. Там шоссе перебегала большая семья кабанов с детенышами. Во всех случаях никто из участников дорожного движения не пострадал. А некоторые получили явное наслаждение от неожиданной встречи с прекрасным.
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