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    В Петербурге сирот и трудных подростков позвали сыграть в «Нарнию». Санкт-Петербург, благотворительность, дети и подростки, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге сирот и трудных подростков позвали сыграть в «Нарнию»

    В Петербурге сирот и трудных подростков позвали сыграть в «Нарнию»

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    В Петербурге сирот и трудных подростков позвали сыграть в «Нарнию»

    В Петербурге сирот и трудных подростков позвали сыграть в «Нарнию»

      В Молодежном театре на Фонтанке открылся благотворительный фестиваль «Время жить».

      Воспитанники детских домов и школ-интернатов сегодня отправились в путешествие по сказочной стране Нарнии. Для этого они просто перешагнули порог Молодежного театра на Фонтанке. Там стартовал благотворительный фестиваль «Время жить».

      Тему для смотра в этом году подсказала знаменитая эпопея «Хроники Нарнии». Мероприятие началось с квеста в Измайловском саду. Участникам нужно было, например, отыскать волшебные ключи или проверить орка на ловкость, чтобы попасть на сцену.

      Участники в течение полугода работают над постановками, которые затем и представляют на суд зрителей. В спектаклях дети, оставшиеся без родителей, и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, рассказывают о себе и о своих проблемах: уходе от реальности в виртуальный мир, непонимании родителей, становлении своей личности в современном мире.

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