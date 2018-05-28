В Петербурге сирот и трудных подростков позвали сыграть в «Нарнию»

В Молодежном театре на Фонтанке открылся благотворительный фестиваль «Время жить».

Воспитанники детских домов и школ-интернатов сегодня отправились в путешествие по сказочной стране Нарнии. Для этого они просто перешагнули порог Молодежного театра на Фонтанке. Там стартовал благотворительный фестиваль «Время жить».



Тему для смотра в этом году подсказала знаменитая эпопея «Хроники Нарнии». Мероприятие началось с квеста в Измайловском саду. Участникам нужно было, например, отыскать волшебные ключи или проверить орка на ловкость, чтобы попасть на сцену.



Участники в течение полугода работают над постановками, которые затем и представляют на суд зрителей. В спектаклях дети, оставшиеся без родителей, и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, рассказывают о себе и о своих проблемах: уходе от реальности в виртуальный мир, непонимании родителей, становлении своей личности в современном мире.