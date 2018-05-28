На Урале 11-летняя девочка умерла в больнице от инсульта

Следователи выясняют обстоятельства смерти пятиклассницы в больнице в Верхнем Тагиле.
Следователи начали проверку в больнице в Верхнем Тагиле после того, как накануне там умерла 11-летняя девочка. Врачи поставили ей диагноз «инсульт». Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Пресс-служба СУ СК по Свердловской области: «Следователи Кировграда проводят проверку. Трагедия случилась еще накануне вечером. Устанавливается точная причина смерти».
По данным URA.Ru, два месяца назад девочка стала жаловаться на сильные головные боли, в последнее время она даже не могла спать.
Врачи сообщили, что не могли перевезти девочку в Екатеринбург, так как ее состояние было очень плохим. Следователи намерены возбудить уголовное дело после того, как будет установлена причина смерти ребенка.
Пресс-служба СУ СК по Свердловской области: «Следователи Кировграда проводят проверку. Трагедия случилась еще накануне вечером. Устанавливается точная причина смерти».
По данным URA.Ru, два месяца назад девочка стала жаловаться на сильные головные боли, в последнее время она даже не могла спать.
Врачи сообщили, что не могли перевезти девочку в Екатеринбург, так как ее состояние было очень плохим. Следователи намерены возбудить уголовное дело после того, как будет установлена причина смерти ребенка.
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