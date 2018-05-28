Экологи предупредили о токсичности дыма от загоревшегося «Съяново»

В «Гринпис России» заявили, что дым от загоревшегося подмосковного полигона «Съяново» токсичнее свалочного газа от «Ядрово» и может нанести серьезный вред здоровью населения.
С таким заявлением выступил руководитель токсического отдела «Гринпис России» Алексей Киселев. По его словам, опасность усиливается тем, что при горении в легкие человека попадает сажа, а также большое количество канцерогенных веществ и тяжелых металлов.
Алексей Киселев, «Гринпис России»: «Полигон „Съяново“ довольно большой, поэтому там может быть всё достаточно серьезно. Гораздо серьезнее, по сравнению с другими проблемными полигонами, где просто вышел свалочный газ. Например, загрязнитель в „Ядрово“, в первую очередь, газ, безусловно, токсичен, но не настолько. Когда свалка горит, в легкие и бронхи летит сажа от горения, а также канцерогенные вещества, начиная от бензопирена и заканчивая более серьезными веществами и тяжелыми металлами».
Он подчеркнул, что все это может негативно сказаться на здоровье людей. Причем серьезные последствия могут проявиться примерно через пять лет. Поэтому, отметил Киселев, необходим мониторинг состояния пострадавшего населения.
Эколог добавил, что тушить пожар на полигоне крайне сложно, так как для этого нужно знать, на какую глубину ушел источник возгорания.
Ранее, сегодня в Подмосковье загорелся закрытый в прошлом году полигон отходов «Съяново». В связи с возгоранием полигона подмосковные власти готовятся созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям. Ей предстоит определить того, кто будет заниматься противопожарными мероприятиями и завозом грунтов.
Полигон расположен на муниципальной земле Серпуховского района. Оператор полигона находится в предбанкротном состоянии, против него возбуждено уголовное дело.
Алексей Киселев, «Гринпис России»: «Полигон „Съяново“ довольно большой, поэтому там может быть всё достаточно серьезно. Гораздо серьезнее, по сравнению с другими проблемными полигонами, где просто вышел свалочный газ. Например, загрязнитель в „Ядрово“, в первую очередь, газ, безусловно, токсичен, но не настолько. Когда свалка горит, в легкие и бронхи летит сажа от горения, а также канцерогенные вещества, начиная от бензопирена и заканчивая более серьезными веществами и тяжелыми металлами».
Он подчеркнул, что все это может негативно сказаться на здоровье людей. Причем серьезные последствия могут проявиться примерно через пять лет. Поэтому, отметил Киселев, необходим мониторинг состояния пострадавшего населения.
Эколог добавил, что тушить пожар на полигоне крайне сложно, так как для этого нужно знать, на какую глубину ушел источник возгорания.
Ранее, сегодня в Подмосковье загорелся закрытый в прошлом году полигон отходов «Съяново». В связи с возгоранием полигона подмосковные власти готовятся созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям. Ей предстоит определить того, кто будет заниматься противопожарными мероприятиями и завозом грунтов.
Полигон расположен на муниципальной земле Серпуховского района. Оператор полигона находится в предбанкротном состоянии, против него возбуждено уголовное дело.
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