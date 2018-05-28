На конкурсе «Учитель года» Петербург представит математик из знаменитой «тридцатки»

В Петербурге назвали имя победителя городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Это произошло на церемонии награждения лучших педагогов Северной столицы.

Интересно, что в финал вышли гуру исключительно точных предметов. Победа в итоге досталась 33-летнему Олегу Ренёву — учителю математики Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея №30. Работать в легендарную «тридцатку» выпускник матмеха СПбГУ пришел 13 лет назад.



Олег Ренёв, учитель математики Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея №30: «Когда мои ученики что-то делают лучше, чем я в свое время, решают какую-то задачу интереснее, когда превосходят меня в чем-то, мне это очень нравится. Это потрясающее чувство».



Двигать отечественную науку, считает победитель, можно разными способами. Воспитание достойной смены — один из них. При этом больше всего Олег Ренёв гордится своим учеником, вернувшимся в родную школу уже в качестве педагога.