Путин внес изменения в состав Совбеза

Президент подписал указ об изменении состава Совета безопасности РФ.
В документе говорится, что в состав Совбеза введен новый руководитель МЧС Евгений Зиничев.
Покинули Совет безопасности экс-глава МЧС Владимир Пучков и вице-премьер Алексей Гордеев, сообщили в пресс-службе Кремля.
Отметим, что ранее сегодня Дмитрий Медведев распределил обязанности между 10 вице-премьерами. В частности, стало известно, что Гордеев будет отвечать за развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, а также экологию и охрану окружающей среды.
Покинули Совет безопасности экс-глава МЧС Владимир Пучков и вице-премьер Алексей Гордеев, сообщили в пресс-службе Кремля.
Отметим, что ранее сегодня Дмитрий Медведев распределил обязанности между 10 вице-премьерами. В частности, стало известно, что Гордеев будет отвечать за развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, а также экологию и охрану окружающей среды.
Комментарии