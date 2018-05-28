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    Путин внес изменения в состав Совбеза

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    Путин внес изменения в состав Совбеза

    Путин внес изменения в состав Совбеза

    Президент подписал указ об изменении состава Совета безопасности РФ.

    В документе говорится, что в состав Совбеза введен новый руководитель МЧС Евгений Зиничев.

    Покинули Совет безопасности экс-глава МЧС Владимир Пучков и вице-премьер Алексей Гордеев, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Отметим, что ранее сегодня Дмитрий Медведев распределил обязанности между 10 вице-премьерами. В частности, стало известно, что Гордеев будет отвечать за развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, а также экологию и охрану окружающей среды.

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