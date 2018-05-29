Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Как и в 2017-м, в 2018 году НТВ стал одним из информационных партнеров Петербургского международного экономического форума, проходившего с 24 по 26 мая. Во время работы ПМЭФ на его площадке была оборудована выездная высокотехнологичная многофункциональная студия НТВ, осуществляющая цифровое вещание в формате телевидения высокой четкости (HD). Из нее на протяжении работы форума выходили в прямом эфире все выпуски программы «Сегодня».Вся самая актуальная информация — основные события Петербургского международного экономического форума, эксклюзивные интервью с главными спикерами, комментарии экспертов, прямые трансляции мероприятий форума оперативно появлялись в эфире НТВ, публиковались на сайте НТВ.Ru, а также в аккаунтах канала в соцсетях.За время работы ПМЭФ-2018 опубликованные в цифровых сервисах новости были просмотрены около полумиллиона раз. Там же было размещено более 100 видео общей длительностью 28,5 часа. Прямые трансляции мероприятий форума на сайте, в соцсетях и на официальном YouTube-канале НТВ посмотрели более 200 000 уникальных зрителей.