Фигуристка Загитова отдала подаренную ей 4-комнатную квартиру родителям

В Ижевске героиней дня сегодня стала Алина Загитова. Олимпийская чемпионка приехала на малую родину, чтобы получить подаренную ей четырехкомнатную квартиру.
Впрочем, все это не очень беспокоит 16-летнюю фигуристку. Судя по всему, больше всего сейчас ее радует возможность впервые попробовать себя в роли тренера и, конечно, японский щенок, которого ей вручили три дня назад.
16 лет Алине Загитовой исполнилось только десять дней назад, но для юных ижевских фигуристок, она уже кумир. За автографами выстроились в очередь. Для тех, кто сейчас учится в ее родной спортшколе, Алина сегодня провела мастер-класс в местном ледовом дворце «Олимпиец». Первый раз сама в качестве тренера.
После того, как Евгения Медведева перешла к канадскому наставнику, 16-летняя Загитова стремительно превращается в звезду номер один в российском фигурном катании. После олимпийского золота подарки посыпались как из рога изобилия. Автомобиль BMW X6, премия в 4 миллиона рублей, орден Дружбы и щенок акита-ину — той же породы, что и собака в фильме «Хатико».
А тут еще японская телекомпания показала сюжет из московской квартиры, в которую Алина переехала два года назад из Ижевска. В съемной однушке она живет вместе с сестрой и бабушкой. Узнав о жилищных проблемах, в городе детства решились на щедрый жест. Сегодня глава Удмуртии вручил Загитовой ключи от четырехкомнатной квартиры в центре Ижевска.
Подарок Алина тут же передарила родителям, как и ранее автомобиль BMW. Похоже, ничего кроме рыжего щеночка и, конечно же, спорта ее пока не интересует, передает корреспондент НТВ Михаил Чернов.
16 лет Алине Загитовой исполнилось только десять дней назад, но для юных ижевских фигуристок, она уже кумир. За автографами выстроились в очередь. Для тех, кто сейчас учится в ее родной спортшколе, Алина сегодня провела мастер-класс в местном ледовом дворце «Олимпиец». Первый раз сама в качестве тренера.
После того, как Евгения Медведева перешла к канадскому наставнику, 16-летняя Загитова стремительно превращается в звезду номер один в российском фигурном катании. После олимпийского золота подарки посыпались как из рога изобилия. Автомобиль BMW X6, премия в 4 миллиона рублей, орден Дружбы и щенок акита-ину — той же породы, что и собака в фильме «Хатико».
А тут еще японская телекомпания показала сюжет из московской квартиры, в которую Алина переехала два года назад из Ижевска. В съемной однушке она живет вместе с сестрой и бабушкой. Узнав о жилищных проблемах, в городе детства решились на щедрый жест. Сегодня глава Удмуртии вручил Загитовой ключи от четырехкомнатной квартиры в центре Ижевска.
Подарок Алина тут же передарила родителям, как и ранее автомобиль BMW. Похоже, ничего кроме рыжего щеночка и, конечно же, спорта ее пока не интересует, передает корреспондент НТВ Михаил Чернов.
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