В Москве сотрудники банка угрожали изнасиловать дочь и убить жену должника

Сыщики проводят проверку в отношении сотрудников банка, которых обвинили в угрозах должнику.
По данным СМИ, сотрудники банка обещали клиенту, что изнасилуют его 9-летнюю дочь и убьют жену, если он не выплатит кредит, сумма которого увеличилась в 4 раза.
По данному факту проводится доследственная проверка. Как сообщили в столичном главке СК, сыщики намерены дать правовую оценку действиям руководства и сотрудников коммерческой организации.
По данному факту проводится доследственная проверка. Как сообщили в столичном главке СК, сыщики намерены дать правовую оценку действиям руководства и сотрудников коммерческой организации.
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