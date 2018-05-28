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    В Москве сотрудники банка угрожали изнасиловать дочь и убить жену должника

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    В Москве сотрудники банка угрожали изнасиловать дочь и убить жену должника

    В Москве сотрудники банка угрожали изнасиловать дочь и убить жену должника

    Сыщики проводят проверку в отношении сотрудников банка, которых обвинили в угрозах должнику.

    По данным СМИ, сотрудники банка обещали клиенту, что изнасилуют его 9-летнюю дочь и убьют жену, если он не выплатит кредит, сумма которого увеличилась в 4 раза.

    По данному факту проводится доследственная проверка. Как сообщили в столичном главке СК, сыщики намерены дать правовую оценку действиям руководства и сотрудников коммерческой организации.

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