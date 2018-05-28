МИД РФ проверяет информацию о гражданстве осужденных в Ираке женщин

Российский МИД проверяет информацию о гражданстве осужденных в Ираке 19 женщин. Ранее из Ирака пришли сообщения, что пожизненное заключение за причастность к ИГИЛ получили россиянки.

Рамзан Кадыров также сообщил, что на приговоры уже подали апелляции. Кроме того, удалось договориться, чтобы дела всех российских граждан рассматривал один судья. Вместе с женщинами в иракских тюрьмах находятся и их дети, которые в итоге могут оказаться в приютах. Добиться возвращения осужденных на родину пытаются и их родственники. Корреспондент НТВ Максим Березин передает из Кабардино-Балкарии.



Семью Нодара Эфендиева в сирийской пустыне захватил отряд «Хашд Шааби» — интернациональной коалиции, выступающей на стороне Ирака против ИГИЛ. Кабардинец Нодар стоит последним в ряду пленников — гражданин России, чужой среди своих.



Голос Нодара жительница Нальчика Мадина Налоева последний раз слышала в мессенджере в августе 2017-го. Он говорил матери, что не берет в руки оружие, а мирно трудится в умме. Нодар Эфендиев попал на карандаш оперативникам Центра по борьбе с экстремизмом еще в Нальчике. Уже взрослым он ударился в религию и не смог внятно объяснить матери свое внезапно возникшее неприятие светской жизни.



Мадина Налоева: «Не хочу смотреть на раздетых женщин — вот, что я от него услышала».



После встречи с сотрудниками центра «Т» Нодар срочно уехал в Москву — подальше от бескомпромиссных кавказских силовиков. А в столице его поджидали вербовщики ИГИЛ. Красиво преподнесенная идея эмиграции из России на территорию чистого ислама тогда показалась единственно правильной и Нодару, и его жене Фените.



Мадина Налоева: «Все как под копирку. Им говорили о том, что там их никто не будет преследовать за ислам».



Фенита вышла замуж во второй раз, ее первого мужа ликвидировал спецназ в Кабардино-Балкарии. Точку в исканиях семьи Эфвндиева на Ближнем Востоке поставил плен. Судьба Нодара неизвестна, Мадина Налоева не упоминает имя сына в интервью, будто уже смирилась с его участью. Усилия Мадины сосредоточены на освобождении невестки и внуков. Фенита Кешева попала в иракскую тюрьму по обвинению в терроризме. Возможное наказание для нее — пожизненное заключение или казнь.



Фениту Кешеву в России не обязательно ждет тюрьма, говорит министр Залим Кашироков, занимающийся в Кабардино-Балкарии профилактикой экстремизма. Если нет тяжких преступлений, Фенита вполне может отделаться условным наказанием за пособничество. Тому есть примеры: жена одиозного боевика Занкишиева (он командовал республиканским бандподпольем и был уничтожен в 2012 году) сейчас, как уверяет министр, вернулась к мирной жизни.



Однако республиканское ведомство не уполномочено вести переговоры о судьбе земляков на международном уровне. Вызволять невестку и внуков Мадине Налоевой, видимо, придется в одиночку. Из Ирака пришло завуалированное предложение о выкупе: услуги адвоката для ваших родственников, написали Мадине в мессенджере, будут стоить 20 тысяч долларов.



В мессенджере у матерей ближневосточных пленников есть группа, где обмениваются новостями, и это довольно крупное сообщество. Из Кабардино-Балкарии в Сирию уехали более 200 человек, четверть из них — женщины, а сколько вместе с ними детей, и вовсе никто не знает. Кто-то в плену, кто-то убит без суда и следствия. На земле ныне разгромленного квазигосударства международные законы не действуют.



Шансы на депортацию Фениты Кешевой в Россию мизерны, иракские обвинители настроены серьезно. Трудно договориться по дипломатическим каналам о депортации человека, подозреваемого в терроризме. Больше всего жалко детей: в случае обвинительного приговора для Фениты их не вернут в Россию, а отправят в иракский приют.