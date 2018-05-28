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    В России заочно арестовали депутата Рады Геращенко

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    В России заочно арестовали депутата Рады Геращенко

    В России заочно арестовали депутата Рады Геращенко

    Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского депутата Антона Геращенко по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности с использованием СМИ и Интернета.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал Геращенко меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Юнона Царева, пресс-секретарь суда: «Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ».

    Украинский депутат и советник главы МВД страны обвиняется в призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и пропаганде терроризма с использованием СМИ и Интернета. Ему грозит до семи лет лишения свободы, передает ТАСС.

    Напомним, дело против Геращенко в России было возбуждено еще в октябре 2015 года, после того как политик опубликовал в соцсетях посты с призывами обнародовать данные о российских пилотах, которые воюют с террористами в Сирии. По данным следствия, таким образом Геращенко публично поддержал и распространил идею о том, что таким образом «террористы и их собратья в России смогут отомстить российским военнослужащим по канонам шариата».

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