В Подмосковье восьмилетний мальчик утонул в реке

Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего мальчика в
Орехово-Зуевском районе Подмосковья. По предварительной версии, ребенок утонул в реке.
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя ГСУ СКР по региону Ольгу Врадий.
По словам представителя СК, 25 мая местная жительница подала в полицию заявление об исчезновении своего восьмилетнего сына. Женщина рассказала, что мальчик ушел из дома и больше его никто не видел.
Во время поисков на берегу реки Нерская нашли одежду мальчика. Самого же мальчика искали еще несколько дней. 28 мая тело ребенка обнаружили на берегу реки.
Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.
По словам представителя СК, 25 мая местная жительница подала в полицию заявление об исчезновении своего восьмилетнего сына. Женщина рассказала, что мальчик ушел из дома и больше его никто не видел.
Во время поисков на берегу реки Нерская нашли одежду мальчика. Самого же мальчика искали еще несколько дней. 28 мая тело ребенка обнаружили на берегу реки.
Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.
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