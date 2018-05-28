Россиянам разрешили ездить без виз во все страны Центральной Америки

Сергей Лавров подписал соглашение о безвизовом режиме с
Коста-Рикой.
Документ об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран глава МИД РФ подписал в присутствии посла Коста-Рики в Москве. Ранее это соглашение подписал в Сан-Хосе глава костариканского внешнеполитического ведомства.
Теперь у России есть безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки. Как подчеркнули в МИД РФ, это создает новые условия для развития связей в экономической, культурной, туристической и других сферах.
Отметим, что к странам Центральной Америки, кроме Коста-Рики, относятся Белиз, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама и Сальвадор.
Теперь у России есть безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки. Как подчеркнули в МИД РФ, это создает новые условия для развития связей в экономической, культурной, туристической и других сферах.
Отметим, что к странам Центральной Америки, кроме Коста-Рики, относятся Белиз, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама и Сальвадор.
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