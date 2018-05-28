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    Из унитаза жительницы Новороссийска вылезла крыса: видео. животные, Краснодарский край, мыши. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИз унитаза жительницы Новороссийска вылезла крыса: видео

    Из унитаза жительницы Новороссийска вылезла крыса: видео

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    • Фото: Графиня Воронина / youtube.com
    Из унитаза жительницы Новороссийска вылезла крыса: видео

    Из унитаза жительницы Новороссийска вылезла крыса: видео

    Из унитаза жительницы Новороссийска вылезла крыса: видео
    • Фото: Графиня Воронина / youtube.com

      • Жительница Краснодарского края сняла на видео, как крыса пытается выбраться из унитаза в туалете ее квартиры.

      На видеокадрах, которые опубликовала женщина, видно, как большая крыса скользит по стенкам унитаза, пытаясь спастись от воды. В комментарии к видео хозяйка квартиры сообщает, что она живет на первом этаже.

      Во время съемки на крысу также приходит посмотреть домашняя кошка. А женщина, держа в руках телефон с видеокамерой, «общается» с гостьей.

      Жительница Новороссийска: «Дурочка, ты откуда пришла? Куда тебя выпустить? Ты же сейчас покушаешь меня».

      «Маленькая, хорошая такая», — добавляет хозяйка и закрывает крышку унитаза.

      Известно, что крысы обладают способностью достаточно долго находиться без воздуха и преодолевать десятки метров по трубам с водой. Случаи, чтобы грызуны проникали в квартиры через канализационные трубы, не редкость — особенно в квартирах на первом этаже. При обнаружении крысы в унитазе специалисты советуют сфотографировать грызуна и позвонить в городскую санэпидемслужбу.

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