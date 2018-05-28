Из унитаза жительницы Новороссийска вылезла крыса: видео

Жительница Краснодарского края сняла на видео, как крыса пытается выбраться из унитаза в туалете ее квартиры.

На видеокадрах, которые опубликовала женщина, видно, как большая крыса скользит по стенкам унитаза, пытаясь спастись от воды. В комментарии к видео хозяйка квартиры сообщает, что она живет на первом этаже.



Во время съемки на крысу также приходит посмотреть домашняя кошка. А женщина, держа в руках телефон с видеокамерой, «общается» с гостьей.



Жительница Новороссийска: «Дурочка, ты откуда пришла? Куда тебя выпустить? Ты же сейчас покушаешь меня».



«Маленькая, хорошая такая», — добавляет хозяйка и закрывает крышку унитаза.



Известно, что крысы обладают способностью достаточно долго находиться без воздуха и преодолевать десятки метров по трубам с водой. Случаи, чтобы грызуны проникали в квартиры через канализационные трубы, не редкость — особенно в квартирах на первом этаже. При обнаружении крысы в унитазе специалисты советуют сфотографировать грызуна и позвонить в городскую санэпидемслужбу.