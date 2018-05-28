Главу Ингушетии отлучили от мусульманской общины

Духовный центр мусульман (ДЦМ) Ингушетии принял решение отлучить главу Ингушетии
Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины.
Как сообщается на сайте организации, представители ДЦМ обвинили Евкурова в дискриминации духовенства. Политика также потребовали отчитаться за средства, собранные на строительство мечети в Магасе.
Представители ДЦМ отметили, что «решение по отречению людей, нарушающих права граждан, должно соблюдаться в независимости от их статуса и должности, до той поры пока они не исправятся».
В 2015 году, после массовой потасовки в Насыр-Кортской мечети Назрани, глава Ингушетии выступил за отставку руководителя ДЦМ Исы Хамхоева. Тогда же Евкуров предлагал выбрать нового муфтия. Тем не менее, Хамхоев остался на своем посту.
Весной 2016 года Евкуров заявил о начале ликвидации муфтията как общественной организации, не выполняющей своих обязанностей. Однако процедура была приостановлена в прошлом году по решению Верховного суда Ингушетии.
Отречение от мусульманской общины запрещает верующим участвовать в погребальных, свадебных и других мероприятиях «отреченных» людей, передает РИА Новости.
Представители ДЦМ отметили, что «решение по отречению людей, нарушающих права граждан, должно соблюдаться в независимости от их статуса и должности, до той поры пока они не исправятся».
В 2015 году, после массовой потасовки в Насыр-Кортской мечети Назрани, глава Ингушетии выступил за отставку руководителя ДЦМ Исы Хамхоева. Тогда же Евкуров предлагал выбрать нового муфтия. Тем не менее, Хамхоев остался на своем посту.
Весной 2016 года Евкуров заявил о начале ликвидации муфтията как общественной организации, не выполняющей своих обязанностей. Однако процедура была приостановлена в прошлом году по решению Верховного суда Ингушетии.
Отречение от мусульманской общины запрещает верующим участвовать в погребальных, свадебных и других мероприятиях «отреченных» людей, передает РИА Новости.
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