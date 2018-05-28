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    РКН дал Apple месяц для ответа на требование удалить Telegram из AppStore

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    РКН дал Apple месяц для ответа на требование удалить Telegram из AppStore

    РКН дал Apple месяц для ответа на требование удалить Telegram из AppStore

    Роскомнадзор в течение месяца ожидает от Apple ответ о действиях компании по прекращению распространения приложения Telegram в онлайн-магазине AppStore.

    Роскомнадзор ждет от американской компании Apple юридического ответа на требование прекратить распространять на территории РФ приложения Telegram через онлайн-магазин AppStore.

    Александр Жаров, глава Роспотребнадзора: «Мы отправили им (Apple) юридически значимое письмо и ждем от них юридически значимого ответа. Поскольку компания Apple, как и другие транснациональные компании, компания с высокой степенью бюрократии, ответ ожидаем в течение месяца».

    Жаров отказался «прогнозировать дальнейшие действия», отвечая на вопрос «Интерфакса», какие действия Роскомнадзор собирается предпринять, если в Apple ответят отрицательно.

    Александр Жаров: «Очевидно, что компания Apple, как и любое другое юридическое лицо, относится к „иным юридическим лицам“, о которых говорится в решении суда в отношении Telegram, которые обязаны принять меры к ограничению деятельности Telegram на территории РФ. Придет ответ — мы будем знать, что делать».

    Сегодня Роскомнадзор направил письмо в Apple с требованием «прекратить распространение в России приложения Telegram и рассылку его пуш-уведомлений». В противном случае, говорилось в сообщении, ведомство готово принять меры «по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple».

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    Напомним, 13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ за непредоставление ФСБ ключей шифрования сообщений. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.

    Мессенджер, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему доступен для российских пользователей. Ранее представители Telegram отмечали, выполнить требование ФСБ технически невозможно из-за особенностей архитектуры сервиса.

    Сегодня о Telegram упоминал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Выступая на XV Съезде Уполномоченных по правам ребенка, он заявил о целесообразности закрытия мессенджера, упомянув, что Telegram использовался злоумышленниками при совершении совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

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