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    В МИД РФ заявили о «заметном напряжении» в США из-за закона о контрсанкциях

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    В МИД РФ заявили о «заметном напряжении» в США из-за закона о контрсанкциях

    В МИД РФ заявили о «заметном напряжении» в США <nobr>из-за</nobr> закона о контрсанкциях

    Американские деловые круги просят Москву смягчить закон о контрсанкциях, заявили в МИД РФ.

    Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что документ вызвал в деловых кругах США «заметное напряжение». Дело в том, что в России работает немало крупных американских компаний, которые не хотели бы покидать страну.

    Георгий Борисенко, директор департамента Северной Америки МИД РФ: «В США исходит реакция со стороны бизнес-кругов. В этих кругах это (закон о контрсанкциях) вызвало заметное напряжение, был целый ряд обращений со стороны отдельных крупных компаний, со стороны Американо-российского делового совета в адрес президента России с просьбой посмотреть на первую редакцию, в которой закон был внесен в апреле, чтобы, может быть, его смягчить».

    Также Борисенко, выступая в Совете Федерации, отметил, что пока четкой реакции от администрации США не последовало. Однако, как заявил Борисенко, в Москве знают, что в Вашингтоне внимательно следят за новым законом об ответе на санкции, передает ТАСС.

    смотретьВ Госдуме назвали новый закон о контрсанкциях образцом законотворчества
    В Госдуме назвали новый закон о контрсанкциях образцом законотворчества
    Напомним, на прошлой неделе Госдума приняла закон о контрсанкциях против США и их союзников. Документ дает право ограничить или вовсе запретить ввозить или вывозить товары, сырье и продукцию в страны, которые приняли санкции. Однако в документе не говорится, что это будут за товары. Конкретные направления и меры в дальнейшем предстоит определить президенту и правительству.

    При этом к третьему чтению из закона пропали многие пункты, вызвавшие наибольший резонанс. В частности, теперь в документе не говорится о запрете на ввоз лекарств.

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