Первые комплексы по переработке мусора появятся в Подмосковье осенью

Первые три объекта по переработке мусора, которые соответствуют новым стандартам, появятся в Подмосковье уже осенью этого года.
Первые объекты по переработке отходов, соответствующие новому экологическому стандарту Подмосковья, появятся уже этой осенью на территории округов Рошаль, Зарайск и в поселке Серебряные пруды. Об этом в понедельник сообщил глава подмосковного Минэкологии Александр Коган, передает агентство «Москва».
В апреле стало известно о принятии в Московской области нового экологического стандарта, который предполагает более современные технологии переработки и утилизации отходов. В будущем, сообщил Коган, на замену полигонам бытовых отходов должны прийти именно такие комплексы.
Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области: «Будет 11 комплексов переработки отходов на 11 из 15 действующих полигонов. Остальные полигоны будем закрывать. Три таких комплекса мы планируем построить в этом году, остальные — к IV кварталу 2019 года. Земельные участки выделены, инфраструктура вся строится, проектные решения в карандаше уже есть, все требования разработанного нами экологического стандарта выполняться будут».
На всех заводах будет проводиться автоматическая сортировка мусора, добавил министр.
Александр Коган: «Там от мусора будет отделяться органическая составляющая для последующей переработки в компост, другая часть, с ценными фракциями, будет отправляться на промышленную сортировку».
Половина поступающих отходов будет подлежать захоронению. Чтобы избежать распространения неприятных запахов, все работы будут проводиться в помещениях, оснащенных фильтрами воздуха.
Коган уточнил, что на заводах не будет использоваться «термическое обезвреживание» мусора. Напомним, в 2020–2021 годах в регионе планируется построить четыре мусоросжигательных завода, которые будут использовать технологию переработки отходов в электроэнергию.
В апреле стало известно о принятии в Московской области нового экологического стандарта, который предполагает более современные технологии переработки и утилизации отходов. В будущем, сообщил Коган, на замену полигонам бытовых отходов должны прийти именно такие комплексы.
Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области: «Будет 11 комплексов переработки отходов на 11 из 15 действующих полигонов. Остальные полигоны будем закрывать. Три таких комплекса мы планируем построить в этом году, остальные — к IV кварталу 2019 года. Земельные участки выделены, инфраструктура вся строится, проектные решения в карандаше уже есть, все требования разработанного нами экологического стандарта выполняться будут».
На всех заводах будет проводиться автоматическая сортировка мусора, добавил министр.
Александр Коган: «Там от мусора будет отделяться органическая составляющая для последующей переработки в компост, другая часть, с ценными фракциями, будет отправляться на промышленную сортировку».
Половина поступающих отходов будет подлежать захоронению. Чтобы избежать распространения неприятных запахов, все работы будут проводиться в помещениях, оснащенных фильтрами воздуха.
Коган уточнил, что на заводах не будет использоваться «термическое обезвреживание» мусора. Напомним, в 2020–2021 годах в регионе планируется построить четыре мусоросжигательных завода, которые будут использовать технологию переработки отходов в электроэнергию.
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