В Петербурге предали земле прах найденного у Пулковских высот летчика Бухтеева

Замкомандира эскадрильи, старшего лейтенанта Бухтеева похоронили в новом микрорайоне неподалеку от «Экспофорума». Где при строительстве парковки и обнаружили останки летчика и его высотного
МиГ-3.
На церемонии собрались чиновники, политики, военные, но главное — местные жители. Они еще несколько недель назад наблюдали за тем, как на этом месте поисковики извлекали из земли части советского истребителя МиГ-3, а затем и останки его пилота.
В кармане летного комбинезона лежал партбилет, где великолепно читалось имя — Василий Петрович Бухтеев. Восстановить по нему биографию на тот момент уже отличившегося офицера оказалось несложно.
Старший лейтенант Василий Бухтеев погиб в воздушном бою 14 сентября 1941 года. В базе данных «Мемориал» сохранились списки безвозвратных потерь. Там указано, что старлей уже имел одну из высших воинских наград — орден Красного знамени. Медаль за отвагу говорит о том, что к ней его приставили посмертно. Кстати, орден был на груди у летчика в момент гибели.
Награду и партбилет передали в один из музеев Петербурга. Забирать их себе его родные не планируют. Кстати, именно они пожелали похоронить Василия Бухтеева в точке обнаружения самолета. Так как здесь в последние месяцы возводили парковку, то это решение вызвало некоторые вопросы. Но семье человека, отдавшего жизнь, защищая Родину на этом самом месте, пошли навстречу.
Лариса Бухтеева, внучатая племянница старшего лейтенанта Василия Бухтеева: «Хочу поблагодарить местных жителей, которые поддержали наше желание захоронить останки Василия Петровича Бухтеева именно на этой земле. Благодарим и администрацию Пушкинского района, организовавшую эту церемонию».
Отметим, что могила лейтенанта Бухтеева находится всего в нескольких метрах от нового жилого квартала. Не исключено, что безымянный проезд вдоль домов позднее получит имя летчика, защищавшего ленинградское небо.
Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв передает с торжественно-траурной церемонии.
В кармане летного комбинезона лежал партбилет, где великолепно читалось имя — Василий Петрович Бухтеев. Восстановить по нему биографию на тот момент уже отличившегося офицера оказалось несложно.
Старший лейтенант Василий Бухтеев погиб в воздушном бою 14 сентября 1941 года. В базе данных «Мемориал» сохранились списки безвозвратных потерь. Там указано, что старлей уже имел одну из высших воинских наград — орден Красного знамени. Медаль за отвагу говорит о том, что к ней его приставили посмертно. Кстати, орден был на груди у летчика в момент гибели.
Награду и партбилет передали в один из музеев Петербурга. Забирать их себе его родные не планируют. Кстати, именно они пожелали похоронить Василия Бухтеева в точке обнаружения самолета. Так как здесь в последние месяцы возводили парковку, то это решение вызвало некоторые вопросы. Но семье человека, отдавшего жизнь, защищая Родину на этом самом месте, пошли навстречу.
Лариса Бухтеева, внучатая племянница старшего лейтенанта Василия Бухтеева: «Хочу поблагодарить местных жителей, которые поддержали наше желание захоронить останки Василия Петровича Бухтеева именно на этой земле. Благодарим и администрацию Пушкинского района, организовавшую эту церемонию».
Отметим, что могила лейтенанта Бухтеева находится всего в нескольких метрах от нового жилого квартала. Не исключено, что безымянный проезд вдоль домов позднее получит имя летчика, защищавшего ленинградское небо.
Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв передает с торжественно-траурной церемонии.
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