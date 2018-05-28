В Подмосковье загорелся мусорный полигон «Съяново»

В Серпуховском районе Московской области произошло возгорание полигона отходов «Съяново».
В связи с этим пожаром подмосковные власти готовятся созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям.
Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области: «Полигон „Съяново“ загорелся. Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов соберет комиссию по ЧС в связи с этим».
По словам Когана, полигон расположен на муниципальной земле Серпуховского района, а оператор этого объекта находится в предбанкротном состоянии, возбуждено уголовное дело. Региональный министр отметил, что в ближайшее время предстоит определить того, кто будет заниматься противопожарными мероприятиями и завозом грунтов.
Как сообщается на сайте администрации Серпухова, сегодня на территории полигона ТБО «Съяново-1» были зафиксированы многочисленные очаги возгораний, задымление шло по всему южному склону.
Полигон «Съяново» был закрыт в октябре прошлого года, когда Минэкологии не продлило лицензию в связи с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства. С тех пор на территории объекта периодически случались возгорания, передает «Интерфакс».
Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области: «Полигон „Съяново“ загорелся. Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов соберет комиссию по ЧС в связи с этим».
По словам Когана, полигон расположен на муниципальной земле Серпуховского района, а оператор этого объекта находится в предбанкротном состоянии, возбуждено уголовное дело. Региональный министр отметил, что в ближайшее время предстоит определить того, кто будет заниматься противопожарными мероприятиями и завозом грунтов.
Как сообщается на сайте администрации Серпухова, сегодня на территории полигона ТБО «Съяново-1» были зафиксированы многочисленные очаги возгораний, задымление шло по всему южному склону.
Полигон «Съяново» был закрыт в октябре прошлого года, когда Минэкологии не продлило лицензию в связи с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства. С тех пор на территории объекта периодически случались возгорания, передает «Интерфакс».
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