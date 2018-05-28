ДНК <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
ДНК 16+
    •  

    В Подмосковье загорелся мусорный полигон «Съяново»

    комментировать
    • Фото: serpuhov.ru
    В Подмосковье загорелся мусорный полигон «Съяново»

    В Подмосковье загорелся мусорный полигон «Съяново»

    В Подмосковье загорелся мусорный полигон «Съяново»
  • Фото: serpuhov.ru

    • В Серпуховском районе Московской области произошло возгорание полигона отходов «Съяново».

    В связи с этим пожаром подмосковные власти готовятся созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям.

    Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области: «Полигон „Съяново“ загорелся. Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов соберет комиссию по ЧС в связи с этим».

    По словам Когана, полигон расположен на муниципальной земле Серпуховского района, а оператор этого объекта находится в предбанкротном состоянии, возбуждено уголовное дело. Региональный министр отметил, что в ближайшее время предстоит определить того, кто будет заниматься противопожарными мероприятиями и завозом грунтов.

    Как сообщается на сайте администрации Серпухова, сегодня на территории полигона ТБО «Съяново-1» были зафиксированы многочисленные очаги возгораний, задымление шло по всему южному склону.

    Полигон «Съяново» был закрыт в октябре прошлого года, когда Минэкологии не продлило лицензию в связи с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства. С тех пор на территории объекта периодически случались возгорания, передает «Интерфакс».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru