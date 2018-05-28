Скоростные трамваи, тематические парки и «Аэроэкспресс»: инвестиционные итоги ПМЭФ для Северной столицы

В дни ПМЭФ Северная столица заключила 70 соглашений на общую сумму более 267 млрд. рублей. Подписание меморандумов, соглашений и договоров сопровождалось круглыми столами, панельными сессиями и конференциями.
Павильон Петербурга на Международном экономическом форуме стал одним из самых крупных презентационных комплексов. И не только потому, что это кластер принимающей стороны. Немалая часть из более чем 17 тысяч участников ПМЭФа — стратегические партнеры городской администрации.
Неслучайно здесь почти на каждом стенде можно увидеть особый слоган этой площадки: «Я инвестирую в Петербург». Как раз на инвесторов и ложится основная нагрузка по реализации долгосрочной перспективы развития города.
Самое привлекательное для инвестиций направление — транспорт. Уже к 2022 году в городе рек и каналов планируют построить первый за долгое время речной вокзал — между Вантовым мостом и Рыбацким проспектом. Пять причалов и торговый центр оценили в 2 миллиарда.
За тот же срок Пулково-2 обновят для лоукостеров, а от Витебского вокзала за 19 миллиардов протянут ветку «Аэроэкспресса». Чуть дешевле в 18 миллиардов обойдется РЖД двухпутная дорога от Старой деревни до Белоострова. Вот только срок реализации — 2048-й год. До этого года подписали и концессию по развитию трамвайной линии от Шушар до Колпина.
Вообще тема скоростных трамваев оказалась одной из главных. Итоги первого конкурса (до Славянки через Шушары и Купчино) подвели в первый день форума, а тендер на линию от «Кировского завода» до Петергофа объявят уже в июне. Но и это еще не всё. За три года и 20 миллиардов планируют продлить 36-километровую линию юго-запада.
Ирина Бабюк, председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга: «Это транспортное сообщение от Сосновой Поляны до Красного Села. Ветка находится недалеко от Петергофа, тем не менее она решает транспортную доступность именно для данного микрорайона».
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Эдмунда Желбунова.
Неслучайно здесь почти на каждом стенде можно увидеть особый слоган этой площадки: «Я инвестирую в Петербург». Как раз на инвесторов и ложится основная нагрузка по реализации долгосрочной перспективы развития города.
Самое привлекательное для инвестиций направление — транспорт. Уже к 2022 году в городе рек и каналов планируют построить первый за долгое время речной вокзал — между Вантовым мостом и Рыбацким проспектом. Пять причалов и торговый центр оценили в 2 миллиарда.
За тот же срок Пулково-2 обновят для лоукостеров, а от Витебского вокзала за 19 миллиардов протянут ветку «Аэроэкспресса». Чуть дешевле в 18 миллиардов обойдется РЖД двухпутная дорога от Старой деревни до Белоострова. Вот только срок реализации — 2048-й год. До этого года подписали и концессию по развитию трамвайной линии от Шушар до Колпина.
Вообще тема скоростных трамваев оказалась одной из главных. Итоги первого конкурса (до Славянки через Шушары и Купчино) подвели в первый день форума, а тендер на линию от «Кировского завода» до Петергофа объявят уже в июне. Но и это еще не всё. За три года и 20 миллиардов планируют продлить 36-километровую линию юго-запада.
Ирина Бабюк, председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга: «Это транспортное сообщение от Сосновой Поляны до Красного Села. Ветка находится недалеко от Петергофа, тем не менее она решает транспортную доступность именно для данного микрорайона».
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Эдмунда Желбунова.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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