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    Москвичей призвали не подбирать выпавших из гнезд птенцов

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    Москвичей призвали не подбирать выпавших из гнезд птенцов

    Москвичей призвали не подбирать выпавших из гнезд птенцов

    Экологи попросили жителей столицы не уносить домой птенцов, выпавших из гнезд в московских парках.

    Как рассказали в «Мосприроды», летом на телефон единой справочной службы Москвы поступает немало звонков об обнаружении выпавших из гнезда птенцов. В ведомстве подчеркнули, что таких птенцов вовсе не стоит сразу спасать. Более того, решение забрать детеныша домой и попытаться его выкормить может обернуться его смертью.

    Специалисты объяснили, что у большинства певчих птиц птенцы покидают гнездо когда еще не умеют летать для того, чтобы хищники, обнаружившие гнездо, не могли уничтожить всех птенцов сразу. Такие птенцы называются «слетками».

    В случае обнаружения «слетка» стоит отойти подальше и не беспокоить его — родители обязательно найдут и накормят детеныша. Если же вы нашли птенца в опасном для него месте, например, на дорожке парка, то его можно отнести в ближайшие кусты или посадить на невысокую ветку.

    Однако и тут бывают исключения. Так, звонить в единую справочную службу Москвы (8 (495) 777–77-77) стоит, если гнездо разорено и птенец выпал раньше времени, передает РИА Новости.

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