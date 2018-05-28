Глава Amazon намерен создать аппарат для посадки на Луну

Самый богатый человек в мире задался целью создать аппарат для посадки на Луну. Основатель Amazon Джефф Безос доверил это своей компании Blue Origin, сейчас она также готовит суборбитальные полеты для туристов.

Планируется разработать носитель, который сможет доставить на Луну 5 тонн груза. Но сначала, считает Безос, надо снизить стоимость полетов, тогда уже в обозримом будущем на Луне будут созданы поселения людей, туда же будет перенесена тяжелая промышленность.



Безос считает, что солнечная энергия доступна на Луне круглосуточно, к тому же там есть реголит, богатый гелием-3. Из этих соображений предприниматель сделал вывод, что на Земле человечество ждет остановка в развитии, поэтому людям, чтобы выжить, остается только один вариант — покинуть Землю.