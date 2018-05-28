Первый вице-президент ОКР рассказал о научном подходе к спортсменам

В инновационном центре Олимпийского комитета России тестируют новую технику. Сегодня здесь собрались представители зимних видов спорта. Обсуждаются комплексный подход и внимание к деталям: ритму сердца, тонусу мышц, скорости реакции. Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков уверен, что для спорта высоких достижений нет мелочей.

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В интервью НТВ Поздняков отметил: главное, чтобы результатам спортивным не мешали другие игры. Последние два года была такая система: возникал некий фильм некого немецкого режиссера, после этого России угрожали санкциями, шли разбирательства, создавалась комиссия, шел поиск решений, решение находилось.



Станислав Поздняков, первый вице-президент ОКР: «Мы прекрасно понимаем, что вот эти все фильмы, вся это информационная шумиха делалась для одного — для соревнований, которые у нас предстоит в ближайшее время — для чемпионата мира. Я уверен, что после чемпионата мира мы со всеми нашими иностранными партнерами, включая антидопинговое агентство, найдем пути решения, которые устроят нас всех и которые позволят нам совместно действовать и бороться с допингом на всех площадках».



Ответил Поздняков и на вопрос о терапевтических исключениях, которые широко использовали западные спортсмены.



Станислав Поздняков: «Мы ни в коем случае не должны гнаться за числом терапевтических исключений наших конкурентов. Мы должны создать такие условия для наших спортсменов, чтобы действительно фактор болезни или какие-то внутренние травмы, которые требуют терапевтического исключения, не проходили не заметно».