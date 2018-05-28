Роскомнадзор потребовал от Apple удалить Telegram из AppStore

Роскомнадзор потребовал от компании Apple изъять из
онлайн-магазина AppStore приложение Telegram, а также заблокировать рассылку пуш-уведомлений мессенджера.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Из сообщения Роскомнадзора: «Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в AppStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных пуш-уведомление для российских пользователей».
Также отмечается, что Роскомнадзор в кратчайшие сроки ждет ответа от Apple о действиях, «направленных на решение данных проблемных вопросов». В противном случае Роскомнадзор готов принять меры «по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple».
Напомним, 13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ за непредоставление ФСБ ключей шифрования сообщений. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.
Мессенджер, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему доступен для российских пользователей. Ранее представители Telegram отмечали, выполнить требование ФСБ технически невозможно из-за особенностей архитектуры сервиса.
Сегодня о Telegram упоминал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Выступая на XV Съезде Уполномоченных по правам ребенка, он заявил о целесообразности закрытия мессенджера, упомянув, что Telegram использовался злоумышленниками при совершении совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.
Из сообщения Роскомнадзора: «Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в AppStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных пуш-уведомление для российских пользователей».
Также отмечается, что Роскомнадзор в кратчайшие сроки ждет ответа от Apple о действиях, «направленных на решение данных проблемных вопросов». В противном случае Роскомнадзор готов принять меры «по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple».
Напомним, 13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ за непредоставление ФСБ ключей шифрования сообщений. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.
Мессенджер, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему доступен для российских пользователей. Ранее представители Telegram отмечали, выполнить требование ФСБ технически невозможно из-за особенностей архитектуры сервиса.
Сегодня о Telegram упоминал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Выступая на XV Съезде Уполномоченных по правам ребенка, он заявил о целесообразности закрытия мессенджера, упомянув, что Telegram использовался злоумышленниками при совершении совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.
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