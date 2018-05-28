Скандал с детской площадкой в Ахтубинске закончился победой «недовольной мамочки»

Детскую площадку, которую со скандалом демонтировали в Ахтубинске, вернут на место. Жители микрорайона обратились к губернатору региона с жалобой на действия городских властей.
Новую детскую площадку установят в ахтубинском микрорайоне на месте той, которую постановили снести местные чиновники в ответ на многочисленные жалобы местной жительницы — матери троих детей.
Как сообщает портал «Ахтубинск сегодня», с жителями района встретился министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Приехав на место событий, областные руководители отметили, что жители имели конструктивные претензии, которые несложно было устранить.
Пресс-служба губернатора Астраханской области: «По итогам выездного мероприятия местным властям поручено выполнить отсыпку участка грунтом, что позволит избежать подтопления территории, и с учетом пожеланий ахтубинцев установить новую детскую площадку в ближайшее время».
Напомним, ахтубинские власти опубликовали на своем сайте сообщение, в котором рассказали о надоевших им жалобах «недовольной мамочки» на неблагоустроенную детскую площадку. Наталья Кадыкова три раза обращалась в городскую администрацию, указывая, что на площадке нет построек для детей младше трех лет, мало качелей и лавочек для родителей, отсутствует специальное прорезиненное покрытие, козырьки для защиты от солнца и песок в песочнице.
Вместо того, чтобы пойти навстречу родителям, чиновники демонтировали площадку и увезли ее в другой двор, потратив средства на рабочих и технику.
Как сообщает портал «Ахтубинск сегодня», с жителями района встретился министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Приехав на место событий, областные руководители отметили, что жители имели конструктивные претензии, которые несложно было устранить.
Пресс-служба губернатора Астраханской области: «По итогам выездного мероприятия местным властям поручено выполнить отсыпку участка грунтом, что позволит избежать подтопления территории, и с учетом пожеланий ахтубинцев установить новую детскую площадку в ближайшее время».
Напомним, ахтубинские власти опубликовали на своем сайте сообщение, в котором рассказали о надоевших им жалобах «недовольной мамочки» на неблагоустроенную детскую площадку. Наталья Кадыкова три раза обращалась в городскую администрацию, указывая, что на площадке нет построек для детей младше трех лет, мало качелей и лавочек для родителей, отсутствует специальное прорезиненное покрытие, козырьки для защиты от солнца и песок в песочнице.
Вместо того, чтобы пойти навстречу родителям, чиновники демонтировали площадку и увезли ее в другой двор, потратив средства на рабочих и технику.
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