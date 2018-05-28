Прокурор призвал приговорить украинца Сущенко к 14 годам за шпионаж

Мосгорсуд 4 июня вынесет приговор украинцу Роману Сущенко, которого обвиняют в шпионаже.
Во время прений прокурор призвал приговорить Сущенко к 14 годам колонии строгого режима, отметив, что обвинение считает вину украинца в шпионаже полностью доказанной.
Между тем сам Сущенко заявил, что не считает себя виновным. По словам украинца, он стал жертвой провокации российских спецслужб. Также оправдать Сущенко призвала его защита, передает «Интерфакс».
Напомним, о задержании Сущенко в Москве стало известно в октябре 2016 года. Как сообщили в ФСБ, Сущенко, который был полковником Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о Росгвардии и Вооруженных силах РФ и был задержан во время «шпионской акции».
Между тем в украинском агентстве «Укринформ» заявили, что Сущенко является их корреспондентом во Франции и отправился в Москву с частной поездкой. В Киеве же задержание Сущенко назвали провокацией, а обвинения в шпионаже — надуманными.
Между тем сам Сущенко заявил, что не считает себя виновным. По словам украинца, он стал жертвой провокации российских спецслужб. Также оправдать Сущенко призвала его защита, передает «Интерфакс».
Напомним, о задержании Сущенко в Москве стало известно в октябре 2016 года. Как сообщили в ФСБ, Сущенко, который был полковником Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о Росгвардии и Вооруженных силах РФ и был задержан во время «шпионской акции».
Между тем в украинском агентстве «Укринформ» заявили, что Сущенко является их корреспондентом во Франции и отправился в Москву с частной поездкой. В Киеве же задержание Сущенко назвали провокацией, а обвинения в шпионаже — надуманными.
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