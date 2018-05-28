Третьяковка потребует прекратить продажу алкоголя в кафе при музее

Директор Третьяковской галереи подтвердила, что в кафе при ресторане продают спиртное, и заявила, что музей будет настаивать на запрете продажи.
Кафе на территории Третьяковской галереи не принадлежит музею, поэтому музей не может напрямую запретить продажу в нем алкоголя. Тем не менее, Третьяковка будет настаивать на том, чтобы алкоголь там больше не продавали, передает «Интерфакс» слова директора музея Зельфиры Трегуловой.
Зельфира Трегулова, директор государственной Третьяковской галереи: «На территории Третьяковской галереи нет ни одного кафе или ресторана в собственности музея — это все арендаторы… В ресторане „Братья Третьяковы“ есть алкогольные напитки, маленькие шкалики алкоголя были в кафе. Сейчас будем разговаривать, чтобы это оттуда убиралось. Ресторан — отдельное здание, будет сложно убедить владельцев отказаться. Но лицензии у заведений, безусловно, есть».
Напомним, мужчина, который в пятницу повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», признался полиции после задержания, что перед нападением выпил водки в кафе при галерее. Он также заявил, что актом вандализма выразил протест против репинской версии убийства царевича.
В отношении вандала возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный галерее, оценивается более чем в 500 тысяч рублей.
Зельфира Трегулова, директор государственной Третьяковской галереи: «На территории Третьяковской галереи нет ни одного кафе или ресторана в собственности музея — это все арендаторы… В ресторане „Братья Третьяковы“ есть алкогольные напитки, маленькие шкалики алкоголя были в кафе. Сейчас будем разговаривать, чтобы это оттуда убиралось. Ресторан — отдельное здание, будет сложно убедить владельцев отказаться. Но лицензии у заведений, безусловно, есть».
Напомним, мужчина, который в пятницу повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», признался полиции после задержания, что перед нападением выпил водки в кафе при галерее. Он также заявил, что актом вандализма выразил протест против репинской версии убийства царевича.
В отношении вандала возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный галерее, оценивается более чем в 500 тысяч рублей.
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