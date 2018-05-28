Медведев распределил обязанности между 10 вице-премьерами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, в котором сообщается об обязанностях каждого из 10 назначенных им заместителей.
Как сообщила ТАСС пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова, главной задачей нового правительства является достижение показателей, изложенных в «майском» указе. Она добавила, что практически за каждым вице-премьером закреплены не просто направления работы, но и выполнение конкретных национальных проектов.
Наталья Тимакова, пресс-секретарь главы Правительства РФ: «Это сделано для того, чтобы была персональная ответственность за выполнение и был четкий, практически ежедневный контроль за выполнением этих поручений».
Сообщается, что первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов будет курировать «весь комплекс вопросов финансово-экономической политики», в том числе национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса, реализацию программ по развитию международной кооперации и экспорта, а также госрегулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Вице-премьеру Юрию Борисову поручено курировать оборонно-промышленный комплекс.
Татьяна Голикова будет курировать национальные программы по демографии, здравоохранению, образованию и науке. В целом: «все социальные вопросы — от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений», пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику. Кроме того, Голикова займется контролем и надзором в сфере образования и науки, санитарным и эпидемиологическим надзором и надзором в области защиты прав потребителей.
Вице-премьер Ольга Голодец будет курировать вопросы культуры, спорта и туризма.
Виталий Мутко в рамках реализации национального проекта займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов. В сферу обязанностей Мутко войдут также сотрудничество с республиками Абхазия и Южная Осетия. Кроме того, он будет курировать «национальную политику и национальные отношения в целом».
Вице-премьер Максим Акимов будет курировать национальную программу «Цифровая экономика», цифровизацию государственного правления, в том числе вопросы предоставления госуслуг, а также нацпроект по созданию безопасных и качественных автодорог. Также в его сферу ответственности вошли транспорт, связь, новации, вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.
Вице-премьеру Юрию Трутневу поручено заниматься вопросами социально-экономического развития Дальнего Востока и, в качестве новой для него задачи — развитии российской Арктики (в прошлом составе кабмина тему Арктики курировал Дмитрий Рогозин).
Вице-премьер Алексей Гордеев отвечает за развитие сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, биотехнологий и рыболовства, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, природопользования, охраны окружающей среды и экологического надзора. Он также будет курировать работу по выполнению национального проекта в сфере экологии.
Вице-премьер Дмитрий Козак возьмет на себя вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом, а также промышленностью и технологическим надзором.
Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко будет отвечать в кабинете министров за планирование работы правительства РФ. Также ему поручено курировать государственную политику в сфере массовых коммуникаций и СМИ — ранее данную работу выполняло Открытое правительство.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых вице-премьеров и министров 18 мая.
Наталья Тимакова, пресс-секретарь главы Правительства РФ: «Это сделано для того, чтобы была персональная ответственность за выполнение и был четкий, практически ежедневный контроль за выполнением этих поручений».
Сообщается, что первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов будет курировать «весь комплекс вопросов финансово-экономической политики», в том числе национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса, реализацию программ по развитию международной кооперации и экспорта, а также госрегулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Вице-премьеру Юрию Борисову поручено курировать оборонно-промышленный комплекс.
Татьяна Голикова будет курировать национальные программы по демографии, здравоохранению, образованию и науке. В целом: «все социальные вопросы — от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений», пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику. Кроме того, Голикова займется контролем и надзором в сфере образования и науки, санитарным и эпидемиологическим надзором и надзором в области защиты прав потребителей.
Вице-премьер Ольга Голодец будет курировать вопросы культуры, спорта и туризма.
Виталий Мутко в рамках реализации национального проекта займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов. В сферу обязанностей Мутко войдут также сотрудничество с республиками Абхазия и Южная Осетия. Кроме того, он будет курировать «национальную политику и национальные отношения в целом».
Вице-премьер Максим Акимов будет курировать национальную программу «Цифровая экономика», цифровизацию государственного правления, в том числе вопросы предоставления госуслуг, а также нацпроект по созданию безопасных и качественных автодорог. Также в его сферу ответственности вошли транспорт, связь, новации, вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.
Вице-премьеру Юрию Трутневу поручено заниматься вопросами социально-экономического развития Дальнего Востока и, в качестве новой для него задачи — развитии российской Арктики (в прошлом составе кабмина тему Арктики курировал Дмитрий Рогозин).
Вице-премьер Алексей Гордеев отвечает за развитие сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, биотехнологий и рыболовства, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, природопользования, охраны окружающей среды и экологического надзора. Он также будет курировать работу по выполнению национального проекта в сфере экологии.
Вице-премьер Дмитрий Козак возьмет на себя вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом, а также промышленностью и технологическим надзором.
Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко будет отвечать в кабинете министров за планирование работы правительства РФ. Также ему поручено курировать государственную политику в сфере массовых коммуникаций и СМИ — ранее данную работу выполняло Открытое правительство.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых вице-премьеров и министров 18 мая.
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