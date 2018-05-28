На столицу Якутии обрушился разрушительный ураган: фото

Мощный ураган обрушился сегодня на столицу Якутии. Очевидцы делятся в соцсетях фотографиями последствий разгула стихии.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что ветер валил в городе светофоры, автобусные остановки, столбы и рекламные щиты, срывал кровли со зданий.
Кроме того, из-за непогоды без электричества остались 50 тысяч жителей Якутска и двух районов республики.
Фото: casua1news / instagram.com
Кроме того, из-за непогоды без электричества остались 50 тысяч жителей Якутска и двух районов республики.
Фото: casua1news / instagram.com
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