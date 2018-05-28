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    На столицу Якутии обрушился разрушительный ураган: фото

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    • Фото: sakhatoday / vk.com
    На столицу Якутии обрушился разрушительный ураган: фото

    На столицу Якутии обрушился разрушительный ураган: фото

    На столицу Якутии обрушился разрушительный ураган: фото
  • Фото: sakhatoday / vk.com

    • Мощный ураган обрушился сегодня на столицу Якутии. Очевидцы делятся в соцсетях фотографиями последствий разгула стихии.

    На опубликованных в Сети кадрах видно, что ветер валил в городе светофоры, автобусные остановки, столбы и рекламные щиты, срывал кровли со зданий.

    Кроме того, из-за непогоды без электричества остались 50 тысяч жителей Якутска и двух районов республики.

    Фото: casua1news / instagram.com

    На столицу Якутии обрушился разрушительный ураган: фото. штормы и ураганы, Якутия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    На столицу Якутии обрушился разрушительный ураган: фото. штормы и ураганы, Якутия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    На столицу Якутии обрушился разрушительный ураган: фото. штормы и ураганы, Якутия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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