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    В Пскове из-за жары произошла утечка серной кислоты

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    В Пскове из-за жары произошла утечка серной кислоты

    В Пскове <nobr>из-за</nobr> жары произошла утечка серной кислоты

    Псковские спасатели ликвидируют утечку серной кислоты на железнодорожной станции.

    Сообщение о ЧП на станции «Псков-Товарный» пришло сегодня днем. Серная кислота вытекла из цистерны, которую везли из Новополоцка в Великий Новгород.

    Как сообщили в управлении МЧС по Псковской области, в ликвидации утечки принимают участие 5 единиц техники и 18 человек.

    По предварительным данным, причиной утечки стала жара. Пожарно-спасательные подразделения занимаются охлаждением цистерны. Поезд находится на втором пути станции «Псков-Товарный», передает «Интерфакс».

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