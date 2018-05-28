В Пскове из-за жары произошла утечка серной кислоты

Псковские спасатели ликвидируют утечку серной кислоты на железнодорожной станции.
Сообщение о ЧП на станции «Псков-Товарный» пришло сегодня днем. Серная кислота вытекла из цистерны, которую везли из Новополоцка в Великий Новгород.
Как сообщили в управлении МЧС по Псковской области, в ликвидации утечки принимают участие 5 единиц техники и 18 человек.
По предварительным данным, причиной утечки стала жара. Пожарно-спасательные подразделения занимаются охлаждением цистерны. Поезд находится на втором пути станции «Псков-Товарный», передает «Интерфакс».
Как сообщили в управлении МЧС по Псковской области, в ликвидации утечки принимают участие 5 единиц техники и 18 человек.
По предварительным данным, причиной утечки стала жара. Пожарно-спасательные подразделения занимаются охлаждением цистерны. Поезд находится на втором пути станции «Псков-Товарный», передает «Интерфакс».
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