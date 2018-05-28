Впервые в России робот сделал операцию на головном мозге

Впервые в России робот провел операцию на головном мозге. Случай сложный. Опухоль обнаружили там, куда трудно добраться, не повредив по пути здоровые участки. Необходимо взять образец ткани и выяснить, злокачественное это образование или нет.

Сейчас Сергею Иванову трудно произнести несколько слов, хотя еще несколько дней назад он занимался спортом, ходил на работу. На здоровье мужчина вообще никогда не жаловался. На прошлой неделе из офиса его увезли на скорой.



Сергей Иванов, пациент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского: «Приступ на работе случился. И все. И увезли в больницу».



Родители от Сергея не отходят ни на шаг. Всю ночь перед операцией они были в больнице вместе с сыном.



Ирина Иванова, мама Сергея Иванова: «Мы верим в бога, верим в нашу медицину, верим в современную науку, новые технологии и знаем точно, что все будет отлично».



У Сергея обнаружили опухоль головного мозга «со сложной локализацией», как объясняют врачи. Проще говоря, расположена она так, что подобраться к ней почти нереально даже просто для того, чтобы сделать необходимые анализы.



Андрей Гринь, руководитель отделения неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского: «Опухоль находится в глубине мозга, следовательно, мы должны пройти через здоровые участки. Мы не должны повредить центры, которые отвечают за движение, мы не должны повредить сосуды, которыми богат мозг. Мы должны обойти все эти структуры, проникнуть в опухоль».



Чтобы понять, злокачественное новообразование или нет, и определиться с тактикой лечения, нужно взять образец ткани. Как передает корреспондент Дина Иванова, проводить операцию будут не врачи, собравшиеся на финальный консилиум. Это доверят роботу из Израиля. У него даже есть имя — «Ренессанс». Каждое его движение заранее просчитано и запрограммировано, так что ошибка исключена.



Андрей Гринь: «У нас дрожит рука, мы можем немножко глубже дернуться. Есть так называемый человеческий фактор. Точность попадания большая, но есть и человеческий фактор, тем более нужно погрузить, взять биопсию, вынуть. В случае с роботом исключен человеческий фактор, к минимуму сводятся осложнения».



Когда речь идет о головном мозге, неточность даже в 1 миллиметр может привести к необратимым последствиям — потере зрения, слуха. Есть риск и вовсе остаться обездвиженным. Рука высокотехнологичного хирурга точно не дрогнет, но врачи все равно рядом. Они следят за тем, как проходит операция, и контролируют состояние пациента.



Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского: «Это уникальный робот для нашего здравоохранения. Впервые не только в Москве, вообще в России проводится такая роботоассистированная операция — вмешательство на головном мозге».



Операция длилась не больше часа. Уже завтра Сергей сможет поехать домой. Образец ткани опухоли отправят на исследование. Максимум через 10 дней врачи смогут точно сказать, какое лечение именно для этого пациента будет наиболее эффективным.