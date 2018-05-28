Французские журналисты осудили действия Киева против российских СМИ

Национальный профсоюз журналистов Франции выступил с заявлением, в котором решительно осудил действия Киева, блокирующего российские СМИ на территории Украины.
В Национальном профсоюзе журналистов Франции заявили, что полностью поддерживают коммюнике Международной федерации журналистов и реакцию российского Союза журналистов в ответ на действия украинских властей.
Эммануэль Вире, генеральный секретарь профсоюза: «Национальный профсоюз журналистов решительно осуждает указ президента Украины от 14 мая 2018 года, опубликованный 24 мая, о закрытии на три года российских информационных агентств РИА Новости, Rossiyasegodnya.rf, Sputniknews.com, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru, rian.com.ua, как и сайтов телеканалов rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv».
Ранее президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут заявил РИА Новости, что осуждает и считает «цензурным решением» блокировку Киевом МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина.
Напомним, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис, где работают журналисты РИА Новости в Киеве. Они парализовали работу корреспондентов. Обыск в редакции длился около восьми часов. В тот же день был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Киевские власти обвинили его в госизмене. Он был арестован без права внесения залога. Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы. Путин ранее назвал ситуацию с журналистом беспрецедентной.
Спустя несколько дней Киев заблокировал все активы и сайты российского агентства сроком на три года.
Ранее на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном один из французских журналистов задал Владимиру Путину вопрос о судьбе осужденного в России украинского режиссера и журналиста Олега Сенцова. В ответ российский президент поинтересовался, почему СМИ не интересуются судьбой задержанного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского, которого задержали за его журналистскую деятельность.
Эммануэль Вире, генеральный секретарь профсоюза: «Национальный профсоюз журналистов решительно осуждает указ президента Украины от 14 мая 2018 года, опубликованный 24 мая, о закрытии на три года российских информационных агентств РИА Новости, Rossiyasegodnya.rf, Sputniknews.com, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru, rian.com.ua, как и сайтов телеканалов rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv».
Ранее президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут заявил РИА Новости, что осуждает и считает «цензурным решением» блокировку Киевом МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина.
Напомним, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис, где работают журналисты РИА Новости в Киеве. Они парализовали работу корреспондентов. Обыск в редакции длился около восьми часов. В тот же день был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Киевские власти обвинили его в госизмене. Он был арестован без права внесения залога. Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы. Путин ранее назвал ситуацию с журналистом беспрецедентной.
Спустя несколько дней Киев заблокировал все активы и сайты российского агентства сроком на три года.
Ранее на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном один из французских журналистов задал Владимиру Путину вопрос о судьбе осужденного в России украинского режиссера и журналиста Олега Сенцова. В ответ российский президент поинтересовался, почему СМИ не интересуются судьбой задержанного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского, которого задержали за его журналистскую деятельность.
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