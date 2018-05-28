Путин назначил Айсена Николаева врио главы Якутии

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку руководителя Якутии Егора Борисова и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Айсена Николаева.
Как сообщается на официальном сайте Кремля, Путин провел рабочую встречу с мэром Якутска Айсеном Николаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы республики.
Также президент подписал соответствующий указ.
Пресс-служба Кремля: «Назначить Николаева Айсена Сергеевича временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия) до вступления в должность лица, избранного главой Республики Саха (Якутия)».
Ранее руководитель Якутии Егор Борисов на встрече с главными редакторами ведущих региональных СМИ сообщил о решении покинуть свой пост. Он заявил, что сейчас «республике нужен новый руководитель».
Айсен Николаев Родился 22 января 1972 года в Ленинграде в семье учителей. В 16 лет окончил с золотой медалью физико-математическую школу и поступил на физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2004 года был министром финансов Якутии. С 16 февраля 2007 года — руководитель администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия). С 18 мая 2011 года занимал пост первого заместителя председателя правительства Якутии. 4 марта 2012 года избран главой Якутска.
Также президент подписал соответствующий указ.
Пресс-служба Кремля: «Назначить Николаева Айсена Сергеевича временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия) до вступления в должность лица, избранного главой Республики Саха (Якутия)».
Ранее руководитель Якутии Егор Борисов на встрече с главными редакторами ведущих региональных СМИ сообщил о решении покинуть свой пост. Он заявил, что сейчас «республике нужен новый руководитель».
Айсен Николаев Родился 22 января 1972 года в Ленинграде в семье учителей. В 16 лет окончил с золотой медалью физико-математическую школу и поступил на физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2004 года был министром финансов Якутии. С 16 февраля 2007 года — руководитель администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия). С 18 мая 2011 года занимал пост первого заместителя председателя правительства Якутии. 4 марта 2012 года избран главой Якутска.
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