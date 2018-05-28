Источник: отставка главы Магаданской области не станет единственной

Отставка главы Магаданской области Владимира Печёного не станет единичным случаем, сообщил источник в администрации президента.
По словам источника, замены в губернаторском корпусе будут продолжаться, передает РИА Новости.
Отметим, что сегодня Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печёного и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Сергея Носова, ранее занимавшего пост мэра Нижнего Тагила. Кроме того, сегодня о своем решении уйти в отставку объявил глава Якутии Егор Борисов.
Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сегодня глава государства сосредоточится на региональных вопросах.
Отметим, что сегодня Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печёного и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Сергея Носова, ранее занимавшего пост мэра Нижнего Тагила. Кроме того, сегодня о своем решении уйти в отставку объявил глава Якутии Егор Борисов.
Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сегодня глава государства сосредоточится на региональных вопросах.
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