Косачёв сообщил об аннулировании его визы в США

Глава комитета Совфеда по международным делам лишился возможности участвовать в заседаниях Генассамблеи ООН
из-за того, что США не продлили ему визу.
США аннулировали визу российского сенатора Константина Косачёва, позволявшую ему участвовать в мероприятиях ООН. Об этом сам Косачёв сообщил на заседании комитета по международным делам в понедельник, передает «Интерфакс». Речь идет о специфической визе с грифом UN (ООН), уточнил сенатор.
Константин Косачёв, глава комитета Совфеда по международным делам: «После того как я был включен в санкционные списки США в начале апреля, через две недели Госдепартамент США аннулировал действовавшую и имевшуюся в моем паспорте годовую визу для участия в мероприятиях ООН на территории США… что не позволило мне принять участие в заседании Генассамблеи ООН 22 мая, неделю назад».
Как сообщил на заседании директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, сразу после того, как стало известно об аннулировании визы сенатора, в посольство США была направлена нота с вопросом, можно ли сделать Косачёву однократную визу. Американские дипломаты оставили вопрос без ответа.
Косачёв также сообщил, что направил а Межпарламентский союз жалобу от имени всех российских сенаторов и депутатов, которым антироссийские санкции помешали исполнять их профессиональные обязанности.
Константин Косачёв: «Сейчас американцы распространяют эту практику санкций на мероприятия международных организаций на своей территории, в частности ООН, тем самым напрямую нарушая свои собственные обязательства перед ООН как страна, которая приняла у себя штаб-квартиру ООН».
Константин Косачёв, глава комитета Совфеда по международным делам: «После того как я был включен в санкционные списки США в начале апреля, через две недели Госдепартамент США аннулировал действовавшую и имевшуюся в моем паспорте годовую визу для участия в мероприятиях ООН на территории США… что не позволило мне принять участие в заседании Генассамблеи ООН 22 мая, неделю назад».
Как сообщил на заседании директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, сразу после того, как стало известно об аннулировании визы сенатора, в посольство США была направлена нота с вопросом, можно ли сделать Косачёву однократную визу. Американские дипломаты оставили вопрос без ответа.
Косачёв также сообщил, что направил а Межпарламентский союз жалобу от имени всех российских сенаторов и депутатов, которым антироссийские санкции помешали исполнять их профессиональные обязанности.
Константин Косачёв: «Сейчас американцы распространяют эту практику санкций на мероприятия международных организаций на своей территории, в частности ООН, тем самым напрямую нарушая свои собственные обязательства перед ООН как страна, которая приняла у себя штаб-квартиру ООН».
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