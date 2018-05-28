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    Глава Рособрнадзора призвал ввести «месяц тишины» в СМИ на время ЕГЭ

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    Глава Рособрнадзора призвал ввести «месяц тишины» в СМИ на время ЕГЭ

    Глава Рособрнадзора призвал ввести «месяц тишины» в СМИ на время ЕГЭ

    Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал журналистов не нагнетать обстановку вокруг единого госэкзамена (ЕГЭ).

    По словам Кравцова, негативные заявления о ЕГЭ, которые звучат от журналистов, политиков и общественников, только нагнетают обстановку. В связи с этим он призвал соблюдать «месяц тишины», который должен продлиться до конца основной волны ЕГЭ.

    Сергей Кравцов, глава Рособрнадзора: «Пожалуйста, соблюдайте „месяц тишины“, мы просим поддержать его и политических, и общественных деятелей, социологов. ЕГЭ и государственную итоговую аттестацию по всей стране сдают сотни тысяч учащихся, и любые негативные высказывания, как вы понимаете, только нагнетают обстановку».

    Глава ведомства также подчеркнул, что нейтральный информационный фон поможет выпускникам и их родителям бороться со стрессом, передает «Интерфакс».

    смотретьВ российских школах старшеклассники сдают ЕГЭ по географии и информатике
    В российских школах старшеклассники сдают ЕГЭ по географии и информатике
    Напомним, сегодня в России стартовала основания волна ЕГЭ. Она продлится до 2 июля, всего в этом году ЕГЭ сдают более 700 тысяч человек. Сегодня же более 100 тысяч старшеклассников сдают географию и информатику.

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