Мошенники крадут у россиян деньги на поддельных сайтах санаториев

Владельцы нескольких санаториев в Абхазии обратились за помощью к российским правоохранителям. Они просят разыскать мошенников, которые зарабатывают на честном имени предпринимателей: создают фейковые сайты пансионатов и со скидкой предлагают купить путевки. Когда туристы перечисляют деньги, мошенники перестают выходить на связь.

Пятеро детей Оксаны Черниковой остались без отдыха на море из-за того, что Черникову обманули мошенники. Женщина забронировала путевки в санаторий в Интернете. Перевела на указанный счет более ста тысяч рублей. Однако позднее оказалось, что у пансионата нет официальной страницы в Интернете.



Оксана Черникова: «В принципе, недоверия даже и не возникло, если честно, потому что такой серьезный сайт. Увидела: еще и акция, думаю, вообще шикарно! 20 процентов, если оплачиваешь 100% сразу».



Договор на оказание услуг также выглядел вполне реальным. Как выяснилось, на удочку мошенников попались десятки людей со всей России. Об обмане узнали из соцсетей от других пострадавших. По словам потерпевших, мошенники вежливо общались по телефону. Кстати, номера на сайте были указаны с кодом Абхазии.



Руководство дома отдыха, который указан на сайте, уже обратилось за помощью к правоохранителям. Людмила Лолуа специально прилетела в Москву, чтобы лично во всем разобраться. Ей уже удалось добиться, чтобы интернет страницу несуществующего пансионата заблокировали. Но, как выяснилось, ненадолго.



Людмила Лолуа, директор пансионата: «Буквально дня через 2–3 опять открыли новый счет, новый сайт. Причем один и тот же человек. Я слышала, что такое бывает, но что так явно, никак не могла предполагать. По имиджу Абхазии тоже удар, по имиджу моего пансионата тоже удар».



Директора других домов отдыха, пострадавшие от действий мошенников, подчеркивают: купить путевки в пансионаты можно исключительно через агентства и только в их офисах. Оплата происходит только лично — через бухгалтерию, заявляют и директора детских лагерей.



Анна Воронина чуть не попалась на удочку интернет-обманщиков. Женщина оставила комментарий на сайте, когда искала для ребенка подходящий вариант, и через пару минут получила личное сообщение якобы от сотрудницы базы отдыха. Все было вполне реалистично, пока речь не зашла о деньгах.



Анна Воронина: «И далее спросила, удобно ли мне внести предоплату. Ну, я тоже посчитала это нормальным, сказала: да, удобно, но, наверное, надо заключить договор, — на что получила ответ: договор будет после оплаты. И тут же прислала предложение мне оплатить онлайн, через „ВКонтакте“. Мне это показалось подозрительным».



Руководство лагеря подтвердило, что такой работницы у них нет и онлайн-оплаты тоже. Когда начали разбираться, страничка мошенницы в Интернете уже была удалена.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Марии Семёновой.