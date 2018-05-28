Дочь выгнала 96-летнюю мать на улицу после продажи дома

Три месяца осталось у заслуженного педагога из Свердловской области на то, что найти себе крышу над головой. И помочь в этом 96-летней пенсионерке намерены прокуроры. Сегодня они навестили Ольгу Комарову в ее временном пристанище и попытались выяснить, как так вышло, что старушка оказалась на улице.

По словам женщины, несколько лет назад она переписала жилплощадь на дочь в надежде, что в старости не останется без помощи родных. Но, видимо, ошиблась. Получив бумаги на жилплощадь, дочь тут же нашла покупателей и вывезла все ее вещи. Сейчас пенсионерка живет в пансионате, но срок пребывания там ограничен.



А ведь дом, рассказывает Ольга Комарова, они с супругом строили своими руками. Но после смерти ветерана, пенсионерка осталась одна. Родная дочь, по словам соседей, здесь появлялась нечасто. А их последняя встреча закончилась скандалом.



Ирина Курганских, соседка: «Они ее швыряли, она аж падала об забор об этот железный, кричала: „Помогите!“. Мы не дали ее забрать отсюда, она хотела силой ее увезти к себе в город. Можно представить, что бы с ней там было.»



После этого Ольгу Петровну госпитализировали в больницу с синяками и переломом ноги. Кроме того, признается пенсионерка, она недосчиталась своих сбережений.



Денис Поторочин, старший помощник прокурора города Первоуральска: «Доводы содержат в себе признаки преступления такие, как кража и избиение. Но, бесспорно, весь комплекс материалов мы изучим, посмотрим и примем решение».



В надзорном ведомстве намерены также проверить, насколько законной была сделка купли-продажи, учитывая, что в доме на тот момент еще была прописана пенсионерка. Новые жильцы, кстати, утверждают, что понятия не имели о том, что старушка может оказаться на улице. Ведь все детали обговаривали с ее дочерью. По документам именно она была хозяйкой квадратных метров.



Айрат Хатмуллин, хозяин дома: «Если бы это я узнал, я бы расторг документы. А сейчас-то ко мне какие вопросы?»



Единственный человек, который не остался равнодушным к проблеме старушки, ее племянница Наталья. Женщина говорит, что забрала бы пожилую тетю к себе, но не может. Поскольку одна ухаживает за мужем-инвалидом. Впрочем, Ольга Комарова признается — она уже и сама устала от этой борьбы за квадратные метры, но ничего другого не остается. Уехать из пансионата придется через три месяца.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.