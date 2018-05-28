В Петербурге владелец Hummer протаранил машину оппонентов: видео

Петербургские полицейские начали проверку по факту инцидента, произошедшего во дворе жилого дома. Там хозяин американского внедорожника расчищал себе путь, тараня припаркованную машину.

Видимо, решив, что он в танке, владелец Hummer отважился показать очевидцем, кто здесь самый отчаянный. Что именно предшествовало конфликту доподлинно неизвестно, но финал вышел совсем непредсказуемым. Мужчина за рулем внедорожника стал таранить автомобиль своих противников.



В кадре также замечены мужчина и женщина. Сначала они наблюдали за происходящим, снимали на мобильный, но когда водитель внедорожника повернул авто в их сторону, решили спрятаться в кустах. Правда, через пару минут на месте ЧП стало многолюдно. Появились очевидцы, а лихачу пришлось поумерить свой пыл. Но это, как оказалось, было лишь затишьем перед новой бурей.



Очевидцы вызвали полицейских. Те приехали, прекратили беспорядок и попросили владельца Hummer объясниться. Но мужчина удивил собравшихся, намекнув, что его спровоцировали.



В момент автомобильной атаки в салоне внедорожника находился не только водитель, но и его семья — жена и ребенок. Сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранители. Пока в МВД завели административное дело.

