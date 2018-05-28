Жительница Тверской области обвинила зятя в совращении маленькой внучки

В поселке Оредеж Ленинградской области местного йога обвинили в растлении 5-летней падчерицы. В полицию обратилась бабушка девочки. Неопровержимых доказательств она не предоставила, но мужчину арестовали, а в центральном аппарате СК это дело взяли на особый контроль. Личность фигуранта неоднозначна. Ранее он был судим за тяжкое преступление, при этом соседи отзываются о нем хорошо — якобы после тюрьмы он одумался.

Четырехлетняя Катя — обычный ребенок, она ничем не отличается от сверстников — радуется детским забавам, прыгает на батуте и машет рукой в объектив. Сотрудникам Следственного комитета РФ и психологам предстоит выяснить, кто она — жертва насилия или разменная монета в многолетнем семейном конфликте.



Мама Кати своего единственного ребенка от первого и неудачного брака теперь видит только на кадрах любительской съемки. Девочку в Тверскую область увезла бабушка. Она уверена, что так лучше. Елена Сауренко вспоминает, как дочь после развода с супругом познакомилась с мужчиной, занялась какими-то духовными практиками, бросила бизнес в Петербурге, уехала в какое-то захолустье, променяв шикарную квартиру на старую избу.



Елене такие условия казались не просто неприемлемыми, а дикими, поэтому внучку она часто забирала к себе. Во время очередной их встречи Катя якобы пожаловалась на отчима. Из ее путаного рассказа следовало, как утверждает бабушка, что тот к девочке испытывал отнюдь не отцовскую симпатию.



Елена Сауренко, бабушка Кати: «Ей чудилось, что волк вылезет и ее заберет. И этот волк фигурировал. Это было не сразу, прошло недели две. Я спросила, почему она так боится? Она сказала, что волк — это Антон».



Женщина тут же обратилась с заявлением в СК, да не куда-нибудь, а сразу в центральный аппарат. Поскольку дело касается ребенка, решением главы ведомства тут же было возбуждено уголовное дело. Отчима Кати, 52-летнего Антона Галахова, задержали по подозрению в совращении девочки.



Как передает корреспондент Василиса Казакова, поклонник индийских практик всячески пытался убедить суд, что невиновен, а Катю любил и воспитывал как родную. Но в таких щепетильных историях всегда нужно разбираться тщательно, говорят сыщики, да и обвиняемый в 90-х был судим за хранение карабина без разрешительных документов, поэтому было принято решение арестовать Галахова.



Поселок Оредеж находится в 200 километрах от Петербурга. Здесь всего-то три улицы, на которых не встретишь шикарных особняков, все больше деревянные полуразвалившиеся дома и сараи. Именно здесь, по версии сотрудников СК, отчим насильно удерживал свою падчерицу и регулярно издевался над ней. Заросли бурьяна, покосившийся забор. Кто-то скажет, что это не место для ребенка, а другие удивятся, почему нет, ведь таковы они — деревенские реалии. Хозяйка дома и жена арестанта Мария рассказала, что в этом шалаше был ее с любимым рай и никакие они не сектанты, как уверена мать, а поклонники традиционной философии йоги. Женщина уверяет, что работу не бросила и по надобности выбиралась в Питер, денег хватало в том числе и на ребенка. Мария признается, что виной всему то, что родителям не понравился ее избранник, новый образ жизни и отказ от материального в пользу духовного.



В 10 минутах ходьбы расположен дом матери задержанного. Здоровье пожилой женщины пошатнулось после ареста сына. Ухаживать за ней приехала дочь. Анна уверяет, что за братом никогда не замечала каких-то странностей.



Анна, сестра Антона Галахова: «С 2 лет он меня воспитывает. У нас теплые братские отношения. Ничего более».



Пока следователи пытаются разобраться в истинных причинах конфликта, параллельно идет еще одна судебная тяжба. Решается, где и с кем будет жить маленькая Катя. После возбуждения уголовного дела в отношении отчима девочку отправили к биологическому отцу, но тот, по словам матери ребенка, толком и алиментов-то никогда не платил, поэтому неудивительно, что на самом деле воспитанием Кати занимается не он, а бабушка, которая таким исходом, кажется, вполне довольна.