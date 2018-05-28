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    Путин освободил от должности губернатора Магаданской области

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Путин освободил от должности губернатора Магаданской области

    Путин освободил от должности губернатора Магаданской области

    Путин освободил от должности губернатора Магаданской области
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • Губернатор Магаданской Владимир Печёный покинул пост по собственному желанию.

    Президент РФ Владимир Путин принял отставку Печёного и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Сергея Носова, сообщается на сайте Кремля.

    Ранее Сергей Носов занимал должность мэра Нижнего Тагила.

    Ранее сегодня о решении покинуть пост губернатора заявил глава Якутии Егор Борисов.

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