Путин освободил от должности губернатора Магаданской области

Губернатор Магаданской Владимир Печёный покинул пост по собственному желанию.
Президент РФ Владимир Путин принял отставку Печёного и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Сергея Носова, сообщается на сайте Кремля.
Ранее Сергей Носов занимал должность мэра Нижнего Тагила.
Ранее сегодня о решении покинуть пост губернатора заявил глава Якутии Егор Борисов.
Ранее Сергей Носов занимал должность мэра Нижнего Тагила.
Ранее сегодня о решении покинуть пост губернатора заявил глава Якутии Егор Борисов.
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