Немецкие СМИ заявили о превращении Крыма в «неприступную крепость»

Немецкие СМИ обратили внимание на укрепление вооруженных сил в Крыму после возвращения полуострова в состав РФ.
В частности, отмечает немецкий журнал Focus, в Крым прибыл малый ракетный корабль «Вышний Волочек», оснащенный «Калибрами». Эти крылатые ракеты уже доказали свою эффективность в Сирии, поэтому появление этого оружия на полуострове вызвало тревогу у западных военных аналитиков.
Также в Крыму размещены два дивизиона зенитно-ракетной системы С-400, а Черноморский флот был усилен несколькими новыми фрегатами и подлодками.
В связи с этим Focus утверждает, что «Крым все больше превращается в почти неприступную крепость».
Публикацию уже прокомментировали в Крыму. Так, депутат Владислав Ганжара отметил, что на Западе понимают, что военным путем вопрос Крыма решить невозможно, передает РИА Новости.
Владислав Ганжара, депутат Госсовета Крыма: «В целом, когда Запад говорит о том, что Крым сегодня становится „неприступной крепостью“, а как я это называю — „непотопляемым авианосцем в Черном море“, на мой взгляд, это позитивный сигнал, понимание того, что военным путем, о котором говорила Украина, даже при поддержке других стран вопрос Крыма с нашей страной решить невозможно».
Также в Крыму размещены два дивизиона зенитно-ракетной системы С-400, а Черноморский флот был усилен несколькими новыми фрегатами и подлодками.
В связи с этим Focus утверждает, что «Крым все больше превращается в почти неприступную крепость».
Публикацию уже прокомментировали в Крыму. Так, депутат Владислав Ганжара отметил, что на Западе понимают, что военным путем вопрос Крыма решить невозможно, передает РИА Новости.
Владислав Ганжара, депутат Госсовета Крыма: «В целом, когда Запад говорит о том, что Крым сегодня становится „неприступной крепостью“, а как я это называю — „непотопляемым авианосцем в Черном море“, на мой взгляд, это позитивный сигнал, понимание того, что военным путем, о котором говорила Украина, даже при поддержке других стран вопрос Крыма с нашей страной решить невозможно».
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