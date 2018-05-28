Столтенберг: у Грузии есть все для вступления в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Грузии есть все необходимое для того, чтобы присоединиться к Альянсу.
Выступая на заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая сегодня завершается в Варшаве, Столтенберг отметил проделанную Тбилиси работу и участие Грузии в боевых действиях в Афганистане.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Грузия имеет уже все, что ей нужно, чтобы стать членом НАТО. Уверен, что союзники найдут время, чтобы признать действия Грузии на пути к членству НАТО, участие Грузии в миссии в Афганистане».
При этом Столтенберг сообщил, что пока в НАТО не уточнили все элементы саммита, который пройдет в Брюсселе в июле, передает РИА Новости.
Отметим, что накануне грузинский премьер Георгий Квирикашвили заявил, что его страна надеется на вступление в НАТО к 2021 году. А Столтенберг говорил, что на саммите НАТО члены Альянса выразят «решительную поддержку» в вопросе получения членства.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Грузия имеет уже все, что ей нужно, чтобы стать членом НАТО. Уверен, что союзники найдут время, чтобы признать действия Грузии на пути к членству НАТО, участие Грузии в миссии в Афганистане».
При этом Столтенберг сообщил, что пока в НАТО не уточнили все элементы саммита, который пройдет в Брюсселе в июле, передает РИА Новости.
Отметим, что накануне грузинский премьер Георгий Квирикашвили заявил, что его страна надеется на вступление в НАТО к 2021 году. А Столтенберг говорил, что на саммите НАТО члены Альянса выразят «решительную поддержку» в вопросе получения членства.
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