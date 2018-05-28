Бизнес с пеленок: ученики детских курсов MBA представили свои проекты

На экономическом факультете МГУ прошла конференция, посвященная перспективным бизнес-проектам . Главная особенность мероприятия заключается в том, что ее участники — дети. Все они учатся финансовой грамотности на специальных курсах. Причем осваивать деловой мир можно начинать уже с 5 лет.

Рекламный ролик о достоинствах гречневой каши Полина с подружкой снимают для изголодавшихся по вкусам родины эмигрантов.



Полина Столярова: «Наш проект начался с того, что мы узнали, что русские люди, которых в Англии, кстати 0,8%, нуждаются в гречке. И мы подумали: почему бы им не помочь и не придумать что-то, что будет интересно для них».



Девочки изучили рынок и разработали дизайн упаковки, не выходя из класса на курсах MBA. По этой программе обучают бизнесменов по всему миру, а в России получить эти знания можно со школы. На курсах подготовки юных предпринимателей в Москве и Петербурге обучаются сотни детей в десятках школ. С начальных классов они узнают не только про глаголы и тире, но и про рынки и инвестиции, работают над собственными бизнес-проектами и защищают их перед опытными предпринимателями.



Презентация детской линии косметики у 9-летних Киры и Арины проходит на ура. Чтобы обойти конкурентов, девочки делают ставку на натуральные компоненты и отсутствие ГМО в ароматизаторах для ванн и блеске для губ. Жюри, в которое вошли и представители крупных российских компаний, идею оценило. Впрочем, одна из маленьких партнерш признает, что это дело для нее — лишь разогрев, первый шаг на пути к заветной мечте.



Виктория Адоньева: «Я хочу стать бизнесвумен, когда вырасту, и открыть свою пиццерию в необычном формате, чтобы там вместо людей были роботы, которые развлекают детей».



Свои проекты юные предприниматели представляют на экономическом факультете МГУ. Здесь не впервые сотрудничают со школьниками. 50 лет назад при факультете появилась экономико-математическая школа. Так что маленьких бизнесменов не обижают, так как знают, что самые удачные идеи могут возникнуть в совсем юных головах.



Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова: «Бывает, предлагают ход маркетинга, рекламы, который помогает продвинуть товар или услугу, могут находить неожиданные финансовые решения. Чаще это бывает у старших классов, чем у младших, и студентов. Но да, вполне практический результат».



В условиях, когда власти стараются поддержать развитие любой частной инициативы, такие программы, говорят эксперты, — основа, на которой может вырасти новое поколение предпринимателей, далеких от дикой эпохи первоначального накопления капитала 90-х. Как выяснил корреспондент Владимир Аракелов, это так же возможно, как и легально зарабатывать еще со школы. В Европе 10-летний Генри Паттерсон открыл кондитерский магазин и получает прибыль на простой идее: только ребенок знает, какие сладости нравятся детям.