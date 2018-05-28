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    Воробьёв объявил о намерении участвовать в выборах главы Подмосковья

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    Воробьёв объявил о намерении участвовать в выборах главы Подмосковья

    Воробьёв объявил о намерении участвовать в выборах главы Подмосковья

    Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьёв во второй раз пойдет на выборы главы региона.

    О намерении участвовать в губернаторских выборах в этом году действующий глава Подмосковья сообщил на совещании с заместителями председателя областного правительства, передает региональное агентство РИАМО.

    Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «9 сентября состоятся выборы губернатора Московской области. Я иду на выборы, и в среду, 30 мая, состоятся внутрипартийные праймериз».

    Напомним, Воробьёв был избран на пост губернатора Подмосковья в 2013 году. В ноябре 2012 года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора, заменив бывшего губернатора Сергея Шойгу, который тогда стал министром обороны.

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