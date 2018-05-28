Евросоюз пригрозил властям Венесуэлы новыми санкциями

Евросоюз заявил о намерении ввести новые санкции в отношении властей Венесуэлы.
Совет ЕС считает, что прошедшие в Венесуэле 20 мая выборы противоречили демократическим стандартам. В связи с этим Евросоюз призывает к проведению новых выборов. В противном случае Евросоюз планирует ввести новые ограничительные меры против представителей венесуэльских властей в форме заморозки активов и запрета на въезд в ЕС, передает ТАСС.
Из заявления Евросоюза: «ЕС будет действовать быстро в соответствии с установленными процедурами с целью введения дополнительных целенаправленных и обратимых ограничительных мер, которые не навредят населению Венесуэлы, тяжелое положение которого ЕС желает облегчить».
Ожидается, что решение о введении дополнительных санкций в отношении Венесуэлы будет объявлено в июне.
Напомним, в январе Евросоюз ввел санкции против руководства Венесуэлы. В черный список были внесены глава МВД Нестор Ревероль, директор Национальной службы разведки Густаво Лопес, председатель Национального избирательного совета Тибисай Лусена, глава правительства столичного округа Антонио Бенавидес Торрес (бывший командующий Национальной гвардии), председатель Верховного суда Майкель Морено, генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб и депутат Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо.
В ходе прошедших 20 мая в Венесуэле президентских выборов главой государства снова стал Николас Мадуро. Результаты голосования не признали в Вашингтоне. После этого президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы. В указе говорится о запрете американцам проводить любые операции с госдолгом этой страны. Запрет касается и долга государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.
Выборы в Венесуэле также не признали ряд латиноамериканских стран и Испания.
Из заявления Евросоюза: «ЕС будет действовать быстро в соответствии с установленными процедурами с целью введения дополнительных целенаправленных и обратимых ограничительных мер, которые не навредят населению Венесуэлы, тяжелое положение которого ЕС желает облегчить».
Ожидается, что решение о введении дополнительных санкций в отношении Венесуэлы будет объявлено в июне.
Напомним, в январе Евросоюз ввел санкции против руководства Венесуэлы. В черный список были внесены глава МВД Нестор Ревероль, директор Национальной службы разведки Густаво Лопес, председатель Национального избирательного совета Тибисай Лусена, глава правительства столичного округа Антонио Бенавидес Торрес (бывший командующий Национальной гвардии), председатель Верховного суда Майкель Морено, генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб и депутат Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо.
В ходе прошедших 20 мая в Венесуэле президентских выборов главой государства снова стал Николас Мадуро. Результаты голосования не признали в Вашингтоне. После этого президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы. В указе говорится о запрете американцам проводить любые операции с госдолгом этой страны. Запрет касается и долга государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.
Выборы в Венесуэле также не признали ряд латиноамериканских стран и Испания.
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