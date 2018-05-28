Евросоюз продлил антисирийские санкции

Евросоюз принял решение на год продлить санкции против сирийских властей.
В заявлении Совета ЕС говорится, что ограничительные меры продлены до 1 июня 2019 года.
Также ЕС обновил информацию о физических лицах и организациях, в отношении которых были введены санкции. Из списка убрали двух умерших человек.
Таким образом, в настоящее время в черном списке находятся 259 человек и 67 сирийских организаций, на которых распространяются запрет на поездки и замораживание активов.
Напомним, ЕС ввел санкции против Сирии, обвинив Дамаск в репрессиях против гражданского населения. Брюссель ввел эмбарго на нефть, ограничил инвестиции, заморозил активы сирийского ЦБ, а также создал черный список и ограничил поставки оборудования и технологий.
Также ЕС обновил информацию о физических лицах и организациях, в отношении которых были введены санкции. Из списка убрали двух умерших человек.
Таким образом, в настоящее время в черном списке находятся 259 человек и 67 сирийских организаций, на которых распространяются запрет на поездки и замораживание активов.
Напомним, ЕС ввел санкции против Сирии, обвинив Дамаск в репрессиях против гражданского населения. Брюссель ввел эмбарго на нефть, ограничил инвестиции, заморозил активы сирийского ЦБ, а также создал черный список и ограничил поставки оборудования и технологий.
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