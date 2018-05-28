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    Евросоюз продлил антисирийские санкции

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    Евросоюз продлил антисирийские санкции

    Евросоюз продлил антисирийские санкции

    Евросоюз принял решение на год продлить санкции против сирийских властей.

    В заявлении Совета ЕС говорится, что ограничительные меры продлены до 1 июня 2019 года.

    Также ЕС обновил информацию о физических лицах и организациях, в отношении которых были введены санкции. Из списка убрали двух умерших человек.

    Таким образом, в настоящее время в черном списке находятся 259 человек и 67 сирийских организаций, на которых распространяются запрет на поездки и замораживание активов.

    Напомним, ЕС ввел санкции против Сирии, обвинив Дамаск в репрессиях против гражданского населения. Брюссель ввел эмбарго на нефть, ограничил инвестиции, заморозил активы сирийского ЦБ, а также создал черный список и ограничил поставки оборудования и технологий.

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