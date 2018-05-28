Канцлер Австрии назвал США ненадежным партнером

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европа в настоящее время не может в полной мере полагаться на США.
В интервью изданию Financial Times канцлер Австрии Себастьян Курц призвал страны ЕС сохранять единство и указал на ненадежность США.
Себастьян Курц, канцлер Австрии: «США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное — Европа должна оставаться единой».
Решение Великобритании выйти из состава ЕС Курт назвал «ужасным». Он предположил, что Лондон пошел на такой шаг из-за миграционного кризиса в Европе.
Также канцлер Австрии заявил, что Европа не в состоянии разрешить кризис на Украине и ситуацию в Сирию — необходимо найти способ действовать совместно с РФ и США, отметил он.
Себастьян Курц, канцлер Австрии: «Мы не сможем в одиночку разрешить ситуацию с кризисом на Украине… (ситуацию) с Сирией. Мы добьемся успеха, только если найдем способ действовать сообща с США и Россией, поэтому, я думаю, что это неплохо для ЕС, если такие страны как Австрия — которая всегда выступала за установление контактов — имеют хорошие отношения с Россией».
Отметим, что в последнее время отношения США и Евросоюза осложнились. С 1 июня США грозят ввести пошлины на сталь и алюминий, которые лишат европейский бизнес миллиардов евро. Если пошлины будут введены, аналитики предрекают начало трансконтинентальной торговой войны. У Европы есть целый арсенал ответных действий. В частности, Брюссель грозит поднять тарифы на американские джинсы, арахисовое масло и виски.
Себастьян Курц, канцлер Австрии: «США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное — Европа должна оставаться единой».
Решение Великобритании выйти из состава ЕС Курт назвал «ужасным». Он предположил, что Лондон пошел на такой шаг из-за миграционного кризиса в Европе.
Также канцлер Австрии заявил, что Европа не в состоянии разрешить кризис на Украине и ситуацию в Сирию — необходимо найти способ действовать совместно с РФ и США, отметил он.
Себастьян Курц, канцлер Австрии: «Мы не сможем в одиночку разрешить ситуацию с кризисом на Украине… (ситуацию) с Сирией. Мы добьемся успеха, только если найдем способ действовать сообща с США и Россией, поэтому, я думаю, что это неплохо для ЕС, если такие страны как Австрия — которая всегда выступала за установление контактов — имеют хорошие отношения с Россией».
Отметим, что в последнее время отношения США и Евросоюза осложнились. С 1 июня США грозят ввести пошлины на сталь и алюминий, которые лишат европейский бизнес миллиардов евро. Если пошлины будут введены, аналитики предрекают начало трансконтинентальной торговой войны. У Европы есть целый арсенал ответных действий. В частности, Брюссель грозит поднять тарифы на американские джинсы, арахисовое масло и виски.
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